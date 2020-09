Tirán y Meira compiten con la vista en el playoff de ascenso

Rendir, disfrutar, pero sin perder la perspectiva de que el objetivo real es el playoff de ascenso a la Liga ACT. Esa es la mentalidad con la que la Sociedad Deportiva Tirán Pereira y la Sociedad Deportiva Samertolaméu Oversea afrontan esta tarde (17.30 horas) la Clasificatoria de La Concha, con siete plazas en juego para acompañar este domingo y el siguiente a la anfitriona La Donostiarra en pos del prestigioso título.

"El objetivo sigue siendo el playoff, pero eso es un premio que nos ilusiona a todos", señala Benjamín Vázquez, entrenador de los de O Con, que llegan a esta cita como campeones de la Liga Gallega. "Es un reto más porque hemos hecho una buena temporada, el barco anduvo algo más rápido y hemos dado un pasito adelante", afirma, algo que achaca también a la competencia con Meira, segunda en Galicia con los mismos puntos que los azules. "Una Liga así de apretada te hace mejorar", dice. Idéntico planteamiento tiene Dani Pérez en Samertolaméu. "En ningún momento nuestro objetivo es el de meternos. Primero tenemos que disfrutar de la regata, un premio que no es normal que nos haya llegado de carambola por las renuncias, porque el remo gallego ha demostrado nivel para poder tener plaza directa", subraya. La idea es, pues, "pasar un buen rato y trabajar de cara al playoff. Será un entrenamiento y un banco de pruebas".

Y es que el valor de la regata de hoy estará también en medirse a los rivales del playoff y tomar referencias de Pedreña, San Pedro y Zarautz. "Es más una cuestión moral que real, porque esta regata es especial y cambian muchas cosas. El año pasado le ganamos a Zarautz y luego ellos subieron", recuerda Vázquez. Pérez, por su parte, apunta que "sirve para evaluar un poco, pero no es lo mismo remar aquí que las condiciones que tendremos en Bermeo o Portugalete". La Clasificatoria "nos sirve para que la espera se nos haga más corta porque si no hubiésemos tenido un parón de tres semanas". Los de O Con cuentan con la baja de José Manuel Boubeta y Crístofer González, mientras que los de Meira no podrán contar con Víctor, por cuestiones laborales.