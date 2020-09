Competición aplaza el inicio de Asobal

La Liga Sacyr Asobal no arrancará esta semana. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano ha acordado la suspensión de las dos primeras jornadas del campeonato -las que se corresponden con las jornada 1 y 3, a disputarse los días 2 y 5 de septiembre- amparándose en la ausencia de un protocolo sanitario aprobado por el Consejo Superior de Deportes. La medida se ha adoptado en una reunión de carácter extraordinario y, según manifiesta el propio órgano federativo en un comunicado, se realiza a petición de la Asociación de Jugadores de Balonmano (Ajbm) y de "casi el 50 por ciento de los clubes de Asobal".

La nota hace referencia también a la posible existencia de casos de contagio en algunos clubes -ayer trascendió el de un posible positivo en las filas del Ademar León- y subraya que la suspensión afectará a solo dos jornadas y no a tres, como se había pedido en el escrito de clubes y jugadores.

La decisión del comité federativo se adopta "ante la ausencia de aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes del protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional para la temporada 2020/2021, en el que han de establecerse los requisitos comunes que deben cumplirse para garantizar al máximo la seguridad sanitaria de los participantes". Este documento sería el "instrumento normativo adecuado a todos los participantes en la competición", que permitiría "solventar las incidencias que se produzcan".

La Rfebm comunica asimismo que "previa consulta con los departamentos de competiciones de Asobal y de la Rfebm, se procederá a señalar nuevas fechas para la celebración de cada una de las jornadas objeto de aplazamiento".

La decisión ha caído como un jarro de agua fría en el seno del Frigoríficos del Morrazo, que preparaba su partido del mañana ante el Recoletas Atlético Valladolid, y que posteriormente se enfrentaría el sábado al Benidorm. "Estoy entre el disgusto y la decepción", reconocía el entrenador de los cangueses, Nacho Moyano, quejoso de que "nos comuniquen esto a un día de empezar a competir, después de una pretemporada, de toda la planificación y el trabajo que hemos realizado". Lo tardío de la decisión es lo que más molesta al preparador, que apunta que "quizás ha habido mas reuniones esta semana que en todas las semanas previas. Quizás tengamos lo que nos merecemos".

Desde la directiva del Cangas el rechazo a esta medida es absoluto. "La Asobal debería denunciar a la Federación Española. No tiene potestad para suspender la competición alegando que no existen medidas sanitarias", señala, a la vez que apunta que detrás de esa razón "existen intereses ocultos". Y es que el inicio de la competición no es sino otro campo de batalla más en la guerra que mantienen abierta la Federación Española y la Asobal.