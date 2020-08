El sonido vuelve a Navia

Vuelven a repicar los botes de los balones en el pabellón de Navia, silencioso durante más de cinco meses por culpa del coronavirus. El Celta Bosco retomó al fin su actividad. Ya no se trataba de una necesidad deportiva, sino vital. Su director deportivo, Carlos Colinas, lo resume a la perfección: "El club necesita, por una cuestión emocional, volver a la actividad. Llevábamos parados desde el 13 de marzo y tomamos la decisión de regresar aunque siempre adaptándonos a la normativa vigente".

Desde ayer los equipos de base del Celta han vuelto al trabajo. Lo han hecho cargados de medidas de precaución para no saltarse ninguna de las normas actuales y a la espera de que les lleguen los protocolos que marcarán su actividad durante la temporada. Pero las niñas han vuelto a vestirse de corto, a jugar al lado de sus compañeras y a compartir los primeros esfuerzos de la temporada. Colinas explica que "al usar una instalación municipal hemos tenido que elaborar un protocolo de club que ya hicimos en verano y basado en la normativa de la Secretaría Xeral para ó Deporte".

Entre esas normas se encuentran una serie de medidas higiénicas en relación al material o numéricas por la cantidad de gente que puede estar en el entrenamiento, sobre todo impera la exigencia de que no haya contacto alguno entre las niñas y que cada una utilice un balón durante el entrenamiento". Es evidente que en esas condiciones es complicado realizar un trabajo muy productivo, pero en los dirigentes del Celta pesaba por encima de todo la necesidad de que el club volviese a la vida y sus jugadoras recuperasen ciertos hábitos.

Otra cosa es lo que suceda con el equipo senior. Algunas jugadoras ya han comenzado a entrenar aunque no se juntarán todas hasta el día 24. Pero el Celta espera el protocolo que les debe llegar desde el Consejo Superior de Deportes o la Federación Española y no hay noticias: "La cosa parece que va para largo. Llevamos semanas esperando y no hay movimiento" puntualiza Colinas. El club ha iniciado las pruebas PCR a las jugadoras del primer equipo: "No podemos hacérsela a todas las integrantes del club porque la economía no lo permite. Pero estamos pendientes de cualquier síntoma, se toma la temperatura diariamente. Entendemos que por ahora en estas condiciones podemos seguir adelante y así haremos".