El Cangas urge a la RFBM un protocolo anticovid para no adulterar la competición

Queda menos de un mes para el inicio de la competición en Asobal y de momento hay muchas más dudas que certezas. Los clubes gallegos que militan en las máximas categorías del balonmano nacional, lo que incluye a los conjuntos femeninos de la Liga Guerreras Iberdrola, se están encontrando con un agravio con respecto al resto de sus competidores: la recomendación de la Secretaría Xeral para o Deporte de entrenar sin contacto, algo poco menos que inviable, y la imposibilidad de disputar encuentros de preparación en Galicia.

Este fin de semana la Xunta de Galicia no permitió el partido entre los conjuntos femeninos del Guardés y O Porriño y el Frigoríficos del Morrazo se desplazó hasta Cubillos del Sil, en la provincia de León, para jugar ante Nava. "La culpa es de la Real Federación Española de Balonmano (RFBM). No es concebible que una federación nacional no tenga elaborado ya un protocolo anticovid y que lo único que ofrezca sean recomendaciones. Con esto lo único que se está haciendo es adulterar la competición", claman desde la dirección del Balonmán Cangas.

El club cangués admite que desde su vuelta al trabajo está entrenando con contacto físico entre sus jugadores. "Es verdad que la Federación Galega de Balonmán prohíbe el entrenamiento con contacto, pero sus competencias son de ámbito territorial y nosotros dependemos de la nacional", explican desde el Cangas. El problema viene a la hora de poder disputar encuentros preparatorios en territorio gallego. "La Federación Galega hace lo que le manda la Secretaría Xeral y por tanto no manda árbitros, con lo que no se puede jugar", añaden. El Frigoríficos exculpa a la federación autonómica y carga directamente contra la nacional, presidida por Francisco Blázquez, y contra el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que acusan de lavarse las manos en este asunto. "La federación española estuvo más preocupada por las elecciones que por la situación sanitaria y elaborar un protocolo para los clubes", insisten desde la entidad de O Morrazo.

Test PCR negativos

El Cangas decidió realizar hace una semana tests PCR a toda su plantilla, unas pruebas que dieron negativo y que fueron costeadas directamente por el club. "Pero es inviable hacerlas cada semana o antes de cada partido. Si lo hacemos dejaríamos de pagar a los jugadores", denuncian. En la serie de recomendaciones de la federación no hay una exigencia clara de estos controles. "No los pueden exigir porque si lo hiciesen tendrían que asumir parte del coste", apuntan desde la directiva canguesa. Esto es precisamente lo que se demanda desde Cangas. "Exigimos a la federación que se tome en serio la situación, que use el dinero que tiene, que en realidad es dinero de los clubes, para hacer un protocolo serio y tener técnicos sanitarios para poder controlar la situación", reclaman desde el Frigoríficos del Morrazo.