El Frigoríficos arranca ante el Valladolid

El Atlético Valladolid será el rival del Frigoríficos del Morrazo en el arranque de la Liga Sacyr Asobal 2020-2021, fijado para el miércoles 2 de septiembre. El conjunto cangués comenzará el complicado mes de septiembre , en el que deberá afrontar hasta seis encuentros, con una doble salida, ya que después de visitar la cancha vallisoletana deberá rendir visita asimismo al reforzado Benidorm. No será hasta el 9 que el cuadro de Nacho Moyano se estrene en O Gatañal frente al Bidasoa, solamente tres días antes de que el mítico pabellón cangués acoja el primer derbi de la temporada, ante el Cisne. El sorteo de la competición no estuvo exento de polémica, ya que la Asobal decidió prescindir de los recién ascendidos Cisne y Villa de Aranda al no haber completado estos toda la tramitación administrativa para formar parte de Asobal. Así, la asociación incluyó en el bombo a un equipo número 17 (el Cisne) y a un equipo número 18 (el Villa de Aranda).

El preparador del conjunto morracense se encontraba moderadamente satisfecho. "Tenemos que jugar contra todos y es cierto que aunque se podía mejorar alguna cosa también hay otras que me gustan", señala. Eso sí, en su análisis ve que los partidos ante rivales directos "están bastante separados del resto" y que "tenemos partidos importantes en casa tanto en la primera vuelta como en la segunda". Eso sí, el final de Liga no es el esperado, ya que el Cangas cerrará la competición visitando el Palau Blaugrana. "Parece evidente que jugaremos 33 jornadas, así que habrá que intentar llegar a ese partido sin jugarnos nada", apunta.

Lo que parece claro es que el duro inicio de competición, con seis partidos en 25 días, obligará a repartir esfuerzos y a dar el do de pecho. "Habrá que dosificar", dice. Sobre los rivales apunta que el Atlético Valladolid "tiene sobre el papel peor plantilla que el Benidorm, pero es un equipo más hecho, mientras que quizás sea mejor coger al Benidorm al principio, porque ha hecho muchos más cambios". Luego, en casa subraya que "no se puede tirar ningún partido, y aunque luego venga el Cisne hay que centrarse en cada partido". Eso sí, Moyano recalca que por el momento tan solo se pueden hacer cábalas, toda vez que "en primer lugar hay que ver la evolución de la pandemia. Según vayamos dando pasos veremos cómo podemos plantear todo. Ahora hay que entrenar y pensar en el día a día".

El sorteo del calendario se produjo en el día en el que el Frigoríficos del Morrazo regresó a los entrenamientos después de cuatro y meses de largo parón por una pandemia que obligó a suspender la recta final de la pasada temporada. En O Gatañal se presentaron todos los integrantes de una plantilla del Cangas que contará con 18 efectivos si bien alguno de ellos tendrá ficha en el Automanía Luceros de la Primera Nacional. Los encargados de luchar un año más por la permanencia en la Liga Asobal serán los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los extremos Vilanova, Menduiña, Moisés y Dani Fernández; los pivotes Quintas, Alberto Martín y Cerqueira; los centrales Santi López, Rubén y Ángel Rodríguez; y los laterales Brais, Muratovic, David Iglesias, Rubén Ribeiro, Miguel Baptista y Martín Gayo.

Con Santi López y Alberto Martín (Alcobendas), Dani Fernández (Barcelona B) y Miguel Baptista (Nava) como novedades, el conjunto cangués realizó una primera sesión suave que sirvió para ir acondicionando el cuerpo los esfuerzos que deberá ir soportando en esta atípica pretemporada. Y es que además del reparto de ropa y de las charlas del cuerpo técnico y de la junta directiva, los jugadores recibieron una serie de consignas de tipo médico para seguir un protocolo a fin de evitar cualquier posible foco de coronavirus.

El cuadro cangués ya tiene perfilada su pretemporada, en la que tendrá como rivales al Ademar León, Viveros Herol Nava y al Avanca luso como primeras espadas, además de al Bueu Atlético y de los contrincantes de la Supercopa de Galicia.