Las traineras vuelven al mar después de tres meses

Si no hay cambios de última hora las tripulaciones de las traineras tienen previsto salir a partir de hoy al mar, un momento ansiado por los remeros después de tres meses de remoergómetro y entrenamiento en el foso. La salida del estado de alarma y el exigente protocolo acordado por los clubes de la Liga Galega de Traiñeiras permitirán este regreso al mar. Hoy mismo está prevista una reunión de la Secretaría Xeral do Deporte, que dirige José Ramón Lete Lasa, con las federaciones de los deportes acuáticos para acabar de despejar detalles.

Aún así existen algunas dudas entre los clubes porque de momento no hay una autorización expresa por parte de la Xunta de Galicia. "En principio en el DOG no hay nada que nos impida salir a entrenar en el mar, pero tampoco tenemos el permiso por escrito", apuntan desde la Sociedad Deportiva Tirán. Un trámite que podría quedar hoy definitivamente resuelto. El club moañés decidirá hoy mismo si sale al mar esta tarde o si espera a mañana martes. El Club do Mar Bueu también tiene confirmado su primera sesión de trabajo en el mar para mañana martes.

En la Sociedade Deportiva Samertolaméu de Meira sí que lo tienen decidido y, salvo imprevisto, hoy a las 20.00 horas "A Terca" volverá al mar después de tres meses, como apuntan desde la directiva. "Lo normal en esta época del año sería realizar otro tipo de trabajo, centrado en la velocidad, pero tras tanto tiempo parados será algo suave", apunta el presidente de la entidad moañesa, Lisardo Villaverde.

Los clubes gallegos argumentan que no tendría sentido impedirles salir al mar una vez que se levante el estado de alarma, más aún cuando en Cantabria y Euskadi las tripulaciones ya llevan una semana de entrenamientos y a partir de mañana aún seguirán en fase 3. De hecho, los dos clubes gallegos que compiten en la ACT -Cabo y Ares- ya cuentan con el permiso para poder trabajar en el mar.