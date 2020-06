El Frigoríficos incorpora a Santi López

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado la incorporación de su tercer fichaje de cara a la próxima temporada. El elegido es el central Santi López, de 24 años de edad, que procede del Alcobendas de la División de Honor Plata, uniéndose de este modo al extremo Dani Fernández y al pivote Alberto Martín como novedades del nuevo proyecto cangués en la Liga Asobal. El primera línea madrileño firma por las dos próximas temporadas.

López mide 1,82 metros y a pesar de que llega a Cangas para ocupar inicialmente la demarcación de central, puede desenvolverse en cualquier posición de la primera línea. De hecho, en la etapa del cuadro madrileño en la Asobal su puesto más habitual era el de lateral derecho, si bien este año ha disputado más minutos como lateral izquierdo. Además, destaca por ser un buen defensor. El técnico del Frigoríficos, Nacho Moyano, define a su nuevo pupilo como "un jugador muy completo, que puede actuar en todos los puestos, que defiende, contraataca y que tiene un buen uno contra uno en ataque". Lo cierto es que López no es un organizador de juego al uso, pero sí un hombre capaz de generar desequilibrio por su verticalidad a la hora de atacar a las defensas contrarias. "Por la configuración de la plantilla de Alcobendas le tocó jugar más de lateral derecho, pero es un todoterreno", explica Moyano.

De hecho, esa polivalencia le viene de lejos al nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, ya de sus tiempos en la selección española júnior, con la que llegó a proclamarse campeón del mundo, compartiendo vestuario con hombres afianzados en la Liga Asobal como Xoán Ledo, Antonio Bazán, Chema Márquez o Daniel Dushebaiev. "Allí también jugaba un poco de todo", señala Moyano. La llegada del jugador madrileño se enmarca dentro de la búsqueda de polivalencia que quiere el preparador del cuadro cangués. "En la medida de lo posible queremos evitar hacer cambios y él nos puede ayudar a esto, a tener más defensa y más contragolpe", afirma.

Por su parte, López, que anotó en las filas madrileñas 43 dianas en 15 encuentros la pasada temporada, se mostró "muy ilusionado" por esta nueva etapa en su carrera deportiva, "porque cuando jugué en Cangas me pareció un sitio con una afición y un pabellón espectaculares, y porque tanto el club como el entrenador me han mostrado mucha confianza". Por si fuera poco, en O Gatañal coincidirá con su compañero en Alcobendas Alberto Martín. Y asegura conocer a la mayor parte de jugadores del Cangas por enfrentarse a ellos, "y todas las referencias que tengo de ese vestuario son muy positivas".

Sobre su capacidad para acomodarse a diferentes posiciones Santi López explica que "lo cierto es que cada año me ha tocado hacer una cosa diferente, pero creo que es algo bueno, la polivalencia. He jugado de extremo, de lateral izquierdo, de lateral derecho, de central un poco menos. Eso me hace saber que puedo aportar algo en muchos sitios". Y, por supuesto, sin olvidar la defensa. "Eso me lo han dicho siempre, lo primero siempre es defender", sentencia.