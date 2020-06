Pardavila aclara que aún no ha renovado

El centrocampista del Alondras Pardavila ha aclarado que todavía no ha formalizado su renovación por el club cangués, sino que la decisión de continuar o no en la entidad se tomará más adelante, una vez conozca cómo se encuentra físicamente tras la intervención quirúrgica a la que deberá ser sometido el próximo mes. El futbolista zurdo, que acumula ya tres campañas como rojiblanco, no pudo participar en la pasada a causa de una grave lesión en el pie. La entidad que preside Luis Guimeráns le ofreció contar con una ficha en cuanto recibiese el alta médica.

"Me han dicho que cuando me recupere tendré un hueco", señala. Su idea va por idénticos derroteros. "Yo no me he comprometido porque no sé cómo me va a responder el pie y si podré volver a jugar. Tendré que valorarlo poco a poco".

Pardavila sufrió una osteonecrosis en el pie a raíz de un plantillazo y de haber forzado jugando cuando aún no se había recuperado. Después de un auténtico calvario para conocer el verdadero alcance de su lesión y de una dura recuperación le falta pasar por quirófano para solucionar un problema en la inserción del tendón tibial. "Se trata primero de recuperarme para la vida normal y luego para el fútbol", afirma. Con todo, es optimista y confía en poder volver lo antes posible a los terrenos de juego tras una temporada para olvidar.