Un enorme canto de esperanza desde Bueu

El frenazo en la actividad que supuso la declaración del estado de alarma a mediados de marzo no ha parado de todo la actividad de la Agrupación Deportiva Fútbol Sala (ADFS) Bueu. Es verdad que no hay partidos ni entrenamientos, pero sus integrantes, técnicos y responsables no se han quedado de brazos cruzados. Este fin de semana han subido a las redes sociales un vídeo en el que aparecen numerosos niños y niñas de las escuelas, técnicos y directivos en el que interpretan a su manera uno de los himnos del confinamiento, "Resistiré" del Dúo Dinámico. Un vídeo con los más jóvenes y pequeños como protagonistas, pero que es un enorme mensaje de esperaza y ánimo.

La escuela de fútbol base de la ADFS Bueu cuenta 80 deportistas de entre 4 y 15 años de edad, repartidos en siete equipos desde biberones hasta cadetes. El toque de baquetas de Hugo Vieiros, como si fuese el mísmisimo batería los Rolling Stones, marca el inicio de casi cinco minutos en los que van apareciendo cerca de medio centenar de integrantes de la escuela. En su inmensa mayoría son los jóvenes deportistas, que cambian el balón por teclados, guitarras, baterías, trombones... o cualquier instrumento que hubiese en sus casas. Pero sus entrenadores y los responsables de la ADFS Bueu también aparecen para dar el cante en un divertido video que ya suma cerca de 9.000 visitas y cientos de clics para compartirlo.

"A pesar del confinamiento seguimos manteniendo contacto con las familias para que los niños realicen ejercicio físico. Luego se nos ocurrió esta idea porque era una forma de entretenerlos y al mismo tiempo lanzar un mensaje de esperanza", explica el director de la escuela base del club, Marcos Torres. Durante varios días las familias fueron grabando las partes que tenían asignadas y las fueron remitiendo para su posterior montaje. "Son escenas cortas, de apenas tres o cuatro segundos, lo que permite que aparezca la gran mayoría de deportistas y encajaba bien con nuestro perfil", añade Torres. Todo el mundo canta, pero se echa mano de las nuevas tecnologías para que nadie dé el cante y el resultado sea este video cargado de fuerza y optimismo.

Reunión con la Federación

En el plano deportivo, la directiva del club participa hoy en una reunión a través de videoconferencia con los responsables de la Federación Galega de Fútbol para analizar la situación de la competición. El presidente del club, Francisco Campos, reconoce que "a todos nos gustaría jugar y acabar, pero eso no parece realista". Pone como ejemplo el caso de grandes eventos deportivos, como el Tour de Francia, que se han cambiado de fecha, o las medidas que se preparan en el fútbol profesional. "Nosotros no somos profesionales y los clubes no tienen un médico, por lo que resulta inviable retomar la competición", añade. Sobre la validez de los resultados obtenidos hasta la fecha admite que la decisión va a ser difícil y no contentará a todos los implicados.