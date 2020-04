El Concello de Cangas denuncia ante el CSD una "persecución" al Frigoríficos

El Concello de Cangas acaba de remitir una carta a la presidenta de la Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, en la que pide su intervención para impedir que este año puedan producirse ascensos o descensos en Asobal sin concluir la competición, una intención que ha expresado en diversas ocasiones el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (Rfbm), Francisco Blázquez. La misiva está firmada por el concejal de Deportes, Eugenio González, que no duda en hablar de que "se está dando una situación injusta en la que se está produciendo una persecución" al club cangués debido al sentido de su voto en la reciente elección del nuevo presidente de Asobal. "Ha hecho lo suficiente como para que pensemos que quiere desterrar al Balonmán Cangas de forma totalitaria", añade en el escrito dirigido a Irene Lozano.

El presidente de la Rfbm manifestó públicamente la intención de que, aunque no pueda completarse la competición, pueda haber ascensos y descensos y, llegado el caso, abogaba por utilizar la clasificación al final de la primera vuelta, lo que perjudica al Cangas (penúltimo en aquel momento) y al Huesca (último). "Sería un golpe de efecto a los valores y las normas, coger arbitrariamente dos equipos con mucho por jugar, y hacerles perder la categoría administrativamente", argumenta el concejal de Deportes de Cangas. Y recuerda lo que establece la Normativa de Reglamento de Base (Noreba) para la temporada 2019/20: "Los 16 equipos participantes jugarán bajo el sistema de liga, todos contra todos a doble vuelta, en una sola Fase Regular".

Desde el Concello de Cangas no dudan en atribuir la posición del presidente de la federación a criterios extradeportivos y lo vinculan con el proceso para la elección del nuevo presidente de Asobal. "Creemos que desea [...] el descenso del club por no haber correspondido el presidente de la junta gestora canguesa, Manuel Camiña, a las peticiones del presidente de la federación en continuas llamadas y tomas de contacto, solicitando el voto por Jaume Conejero", afirma Eugenio González.

El voto del Balonmán Cangas era especialmente codiciado porque existía un empate entre los clubes. Según la Concellería de Deportes aún hubo un nuevo desencuentro entre las partes con motivo de la celebración de la Copa del Rey en Madrid durante el primer fin de semana de marzo, donde la directiva canguesa habría manifestado su decisión de votar por el otro candidato, Adolfo Aragonés, que finalmente resultó reelegido.

Desde el Concello de Cangas enmarcan en este contexto la decisión del Comité Nacional de Competición, que se conoció unos días después y en la que se decidió quitarle un punto al Frigoríficos del Morrazo a raíz del expediente abierto por el "gol fantasma" en el encuentro ante el Guadalajara. Eugenio González no duda en manifestar en su carta al CSD que se trata de una "represalia" y que Blázquez "acelera" la resolución del proceso para perjudicar al conjunto de O Morrazo.

El Concello aboga por tomar el ejemplo de otras ligas europeas que han dado por finalizada la competición y tachan de "bochornosa" la intención de la Rfbm de buscar fórmulas para que puedan terminar las distintas competiciones. "Ninguneando a los numerosos contagios y la trágica cifra de fallecidos hasta la fecha, parece denigrante pensar en el dinero que se embolsaría la Rfmb con la celebración de todos los sectores previstos para esta temporada", añade.

La posibilidad de decretar ascensos y descensos sin haber terminado la temporada y tomando como base la clasificación de la primera vuelta no deja de ser una decisión "arbitraria" y la historia del Balonmán Cangas es una buena prueba. En las últimas temporadas el Cangas salvó la categoría en el último encuentro en hasta tres ocasiones. En dos de ellas la situación del club era especialmente delicada porque se hallaba en situación de descenso a ocho jornadas para el final, mientras que a la actual temporada aún le quedan hasta once encuentros por disputarse.

La Concellería de Deportes anima a tomar el ejemplo de otras ligas europeas. Suiza, Eslovenia o Autria ya dieron por concluidas las competiciones; en Polonia se proclamó campeón al Kielce, pero no hubo ningún descenso; la Bundesliga se plantea ascender a dos equipos y afrontar la próxima temporada con una competición de 18 equipos porque no habría descensos; en Francia la liga se ampliará de 14 a 16 conjuntos y no habrá descensos; y en Suecia hace un mes que se clausuraron los pabellones sin ningún descenso y con el ascenso de un club, que ya lo había conseguido matemáticamente antes de la suspensión de la liga.

La prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la certeza de que no será la última porque las restricciones se tendrán que levantar progresivamente hacen prácticamente inviable que la liga se pueda retomar antes del mes de junio, cuando la mayoría de los contratos de los jugadores expiran el 31 de mayo.