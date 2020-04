Los clubes de Asobal rechazan bajar equipos si no se juega más

La postura de rechazo del Frigoríficos del Morrazo a que haya descensos si la competición se diese por finalizada ha encontrado el respaldo unánime por parte de los equipos de la Liga Asobal. En una videoconferencia realizada ayer entre los integrantes del campeonato, todos coincidieron en apuntar que si no es posible reanudar el torneo no debería haber descensos. Así lo manifestó el presidente del club cangués, Manuel Camiña, que valoró la posición común expresada ayer, pero con las reservas necesarias, porque "la Asobal puede proponer, pero no decide".

El grueso de los clubes apuestan por intentar finalizar el torneo, si bien siempre y cuando haya fechas disponibles para que esto sea posible, algo que a medida que avanzan los días se hace más complicado. Extender la competición al mes de junio sería conflictivo para algunos equipos, tanto por cuestiones económicas como por el hecho de que ya hay jugadores que se han comprometido de cara a la próxima temporada.

"Nosotros no nos oponemos a que se acabe la Liga, si hubiese fechas, pero el problema es que no las hay", afirma el director deportivo de la entidad canguesa, Óscar Fernández. Mientras las posturas en los diferentes campeonatos europeos son bastante similares. Noruega, Suiza y la Primera y Segunda División alemanas han acabado sin ascensos ni descensos; Francia amplía su Liga a 18 equipos y en Suecia hay un ascenso porque la Segunda ya acabó.