Regreso anticipado del equipo gallego

La crisis del coronavirus y las medidas para evitar la celebración de actos donde pueda concentrarse un número importante de personas han cogido en Palma de Mallorca al equipo gallego que iba a competir tanto en el Campeonato de España Techno y RSX como en el Premio Príncipe Sofía. Ambos han sido suspendidos en las últimas horas, obligando a la expedición -con un nutrido grupo de regatistas de O Morrazo entre ellos- a un anticipado regreso.

En el Nacional estaban citados siete gallegos, el grueso de ellos de Cangas. Son Pedro Cordeiro, Manuel Gestido y Anxo Pérez (todos ellos de categoría Sub 15 y del Club Náutico Cangas); el redondelano Pablo González, competidor en Techno Plus (Club Náutico Cangas); el moañés Lucas Maceiras, que compite en RSX Juvenil (Real Club Náutico Rodeira); Manuel Roca (Techno Sub 17 del Real Club Náutico Rodeira); y Elena Dorgambide (Techno Sub 17 del Catro Ventos de Ribeira) se han quedado sin poder competir en un torneo que podría haberles abierto las puertas del Campeonato de Europa que prevé disputarse el próximo mes de abril en Marsella.

Tras haberse desplazado el lunes a la capital balear y haber realizado las mediciones el miércoles, el jueves se estrenaron en el agua, pero con una única manga por la falta de viento, antes de que ayer mismo se suspendiese la regata. A pesar de tratarse de un deporte al aire libre y de la distancia interpersonal que se guarda en él, se aguardaba que se congregasen bastantes personas para seguir las pruebas, por lo que se ha optado por la cancelación. Previamente ya se había tomado una medida similar en el Premio Princesa Sofía, en el que luchaba otro cangués, Tomás Vieito, por conseguir plaza para la prueba de la copa del Mundo que se disputará en Francia.

La expedición tenía previsto retornar en ferry a Valencia el domingo y posteriormente en furgoneta hasta Galicia, pero la Federación Gallega les ha conseguido plaza para volver el mismo domingo directamente en avión desde Palma de Mallorca.