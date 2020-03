Competición resta un punto al Cangas al dar empate en el duelo con Guadalajara

El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano ha estimado las alegaciones del Qabit Guadalajara y ha fijado como resultado final del encuentro disputado entre el cuadro alcarreño y el Frigoríficos del Morrazo el pasado 16 de febrero un empate a 23 goles, en lugar del 24-23 reflejado en el acta. El órgano federativo ha restado el gol de más que se le adjudicó de forma errónea al conjunto cangués, modificando el marcador final y, por tanto, restándole un punto al Cangas, que ahora cierra la clasificación de la Liga Asobal con solo ocho puntos en su casillero.

La directiva del Frigoríficos ya ha manifestado su intención de interponer recurso ante el Comité de Apelación -tiene diez días hábiles para hacerlo- y presentar batalla "hasta el final, hasta donde haya que seguir". El director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, calificó el fallo de "vergonzoso, propio de gente que parece que no tiene nada que ver con el deporte", a la vez que apuntó que "es la decisión más fácil, pero también la que demuestra la incompetencia de un comité que no sabe cómo se juega este deporte". Y es que la indignación es evidente en un club cangués en el que se considera que el marcador de partido en cada momento influye de forma sensible en el juego de los equipos. "No es lo mismo atacar si vas ganando de uno que si vas empatado o perdiendo", argumentan.

El club cangués seguirá los diferentes cauces para hacer valer su postura y se muestra dispuesto incluso a acudir a los tribunales ordinarios de justicia. "Ante Apelación no tenemos demasiadas esperanzas porque depende de la misma Federación, pero seguiremos planteando batalla, y en los Tribunales de Justicia pediremos en su momento daños y perjuicios", afirma Fernández.

La resolución considera probado que en el minuto 52.01 de partido se le atribuyó "un gol inexistente al Cangas" como consecuencia de "un error material de la mesa, que es consecuencia de una decisión arbitral", y que no se rectifica a causa de "la falta de control por parte de los árbitros sobre el resultado del partido así como por la evidente confusión en el delegado federativo". Los hechos suponen una "evidente alteración del resultado del partido, de forma artificial y extradeportiva", lo que significa que se "desvirtúa de forma grave la realidad deportiva, además de afectar irregularmente a la clasificación deportiva de ambos equipos en la competición".

Los hechos que provocaron el recurso del Guadalajara sucedieron en el minuto 52 de partido, cuando Kuran anotó el 21-21 y cayó lesionado. La mesa anotó entonces el gol y al realizar el Cangas el saque de centro volvió a contabilizarlo por error, reflejando el marcador un 22-21. La acción pasó inicialmente desapercibida al banquillo visitante, que lo protestó después de forma tímida. El choque se paró posteriormente, al anotar un nuevo gol Dani Cerqueira, que la mesa no subió al marcador. Fue entonces cuando el banquillo local protestó la acción y la mesa, tras consultar con los árbitros, lo dio por válido. El choque continuó y se decidió de forma agónica. Con el tiempo cumplido Javi Díaz detuvo un lanzamiento de siete metros al visitante Dariel que significó en aquel momento el 24-23.