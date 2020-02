El Frigoríficos defiende que cambiar el resultado sería "injusto e irregular"

"El eslogan de que en Cangas nadie se rinde se mantiene aquí". De esta forma tan gráfica y explícita el Frigoríficos del Morrazo expresó ayer su intención de defender la validez del 24-23 que le permitió sumar los dos puntos en su partido del domingo ante el Qabit Guadalajara. Lo hizo por boca de su representante jurídico, Alberto González, que compareció en rueda de prensa junto al presidente de la entidad, Manuel Camiña, para rebatir los argumentos ofrecidos por el club alcarreño reclamando que se dé el encuentro por finalizado con 23-23, restándole al conjunto cangués el gol que la mesa le concedió erróneamente. Desde la directiva del Cangas se asegura que los manchegos "pretenden algo injusto e irregular", toda vez que la decisión final sobre el marcador del encuentro "está tomada desde el momento en el que se cierra el acta, y esta refleja un 24-23". Y subraya que "todo lo que sea cambiar el resultado final es rearbitrar el partido".

González manifestó que la posibilidad de que se le descuente un tanto al Cangas "sería contrario a derecho", además de adulterar el transcurso del choque "porque en balonmano no atacas igual ganando de uno que perdiendo de uno". En idénticos términos se manifestó Camiña, asegurando que "un empate nunca puede ser", rechazando asimismo la posibilidad de la repetición del choque. "La única hipótesis válida es mantener el resultado. Su recurso no tiene sentido", subraya, mientras González apostilla que "darle la razón supondría sentar un precedente peligroso".

La directiva del Cangas hace también referencia a otra acción del choque en la que el extremo izquierdo del Guadalajara, Dariel García, tras apoyar un pie fuera del campo de forma irregular, lanza al larguero, bota el balón "y sin que haya entrado sube al marcador. Si se rearbitran otras cosas, esto también debería ser rearbitrado". Camiña rechaza precisamente la posibilidad de este rearbitraje, "y menos con un acta firmada por todo el mundo. Va a misa", y recuerda que no es la primera vez que un hecho similar sucede entre Guadalajara y Cangas. Casi 25 años después la historia se repite. "Fue en la campaña 95-96. Les dieron un gol de más, también reclamamos sin éxito, y por culpa de ese partido promocionamos para no descender. Aquí la ley es para todos", sentencia. El presidente del Cangas apunta que las declaraciones realizadas ayer desde diversos estamentos del Guadalajara "buscan mediatizar al Comité de Competición, pero nosotros no estamos dispuestos a que se nos vaya a pisar de nuevo".

Granollers-La Salle

Desde el club cangués se rechazan el hecho de que lo sucedido en el KH 7 Granollers-La Salle Montcada del grupo D de Primera Nacional pueda servir como arma jurídica al club alcarreño. En ese choque se rectificó el marcador para restar un gol a los locales y dejar el resultado final en un 28-28 por un error al contabilizar los tantos. "No es aplicable porque, a diferencia de aquel partido, en el nuestro se paró y el equipo arbitral tomó la decisión de continuar con el resultado que había en el marcador", señalan, además de añadir que en esa ocasión el Granollers decidió no presentar alegaciones a la reclamación del La Salle Montcada.

Teka-Torrevieja

En cambio, sí ofrecen como precedente a su favor lo sucedido en un Teka Cantabria-Torrevieja disputado en febrero de 2008. En ese duelo y con 19-16, marca los visitantes, pero el gol se le anota por error a los locales, subiendo un 20-16 en lugar del 19-17 real. Tras las protestas del banquillo alicantino la mesa sube el 17 al tanteador visitante, pero deja igual el 20 en el local. El choque finalizó con victoria de los santanderinos por 25-24, lo que motivó una impugnación por parte del Torrevieja que no llegó a buen puerto. "El resultado fue inamovible y por eso nosotros estamos tranquilos por la decisión que se pueda tomar, pero sí queríamos aclarar nuestro punto de vista", afirma Camiña.

Bera Bera-Elche

Otros ejemplos de irregularidades que se expusieron fueron los de los encuentros entre Bera Bera y Elche de la Liga Guerreras Iberdrola, con un gol que dio el empate a las locales (25-25) anotado fuera de tiempo, pero dado por válido por el equipo arbitral. La reclamación ilicitana acabó asimismo sin éxito. Y también en el partido de Asobal entre el Balonmano Nava y el Puente Genil disputado en el mes de noviembre se aprecia como Víctor Alonso sale a pista antes de cumplir los dos minutos de su exclusión y acaba marcando el gol del triunfo de los visitantes.