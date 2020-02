El Guadalajara impugna el partido por sumarle un gol inexistente al Cangas

El Qabit Guadalajara ha impugnado ante la Real Federación Española de Balonmano el resultado del encuentro que disputó el domingo en O Gatañal ante el Frigoríficos del Morrazo, y que acabó con victoria local por 24-23. La directiva del club alcarreño solicita que el choque se dé como empatado debido a las irregulares producidas en el mismo, al contabilizar la mesa, de forma errónea, un gol más a los de Nacho Moyano.

Los hechos que han motivado la reclamación de la entidad castellanomanchega se produjeron a partir del minuto 52 de partido. Con un 20-21 en el marcador, una acción de Kuran sirve para poner el 21-21 en el marcador, antes de que el jugador bielorruso fuese retirado de la cancha por una lesión de tobillo. Es entonces, al reanudarse el juego, cuando el electrónico refleja un 22-21. El meta Hombrados es uno de los primeros en detectar la irregularidad, mientras el resto del banquillo visitante se divide entre quienes protestan y quienes no acaban de comprender lo que había ocurrido. El juego continúa y, tras una parada de Javi Díaz, Cerqueira anotaba un nuevo tanto para el Cangas, que tardaba en subir al marcador. El banquillo local protestó que no se había contabilizado el tanto del pivote, mientras el visitante lo hacía por el hecho de no haberse corregido la anterior decisión de dar doble el gol de Kuran. En medio de las reclamaciones de unos y otros la mesa sube el 23-21 al marcador y el encuentro continúa hasta el desenlace final.

La entidad castellanomanchega pide ahora al Comité de Competición que actúe en consecuencia para que corrija el resultado final del encuentro para que sea de empate a 23 goles y, por tanto, haya un reparto de puntos. "Defenderemos nuestra posición con uñas y dientes porque todos los equipos nos jugamos mucho y cada punto es oro. Y porque es de justicia", subraya el director deportivo del Guadalajara, Javier Rodríguez, que lamenta que los hechos hayan sucedido precisamente "contra un equipo que llevo en mi corazón". El que fuera especialista defensivo del Cangas en la época del fallecido Alejandro López subraya que su petición "no supone rearbitrar el partido, sino que se subsane un error que no tiene discusión sobre la pista, y que ha perjudicado claramente a un equipo". Explica que "no nos estamos quejando de un penalti no señalado o de alguna acción que entre en el criterio arbitral. Estamos hablando de que se han sumado dos goles en lugar de uno, y eso es algo comprobable en el acta, en las estadísticas y en la retransmisión televisiva".

Rodríguez no tiene dudas de que Competición le dará la razón a los suyos. "Entiendo que debe darse por válido el empate, porque el cómputo de goles no es el que refleja el acta", afirma, antes de comentar que "esto es como si en Real Madrid-Barcelona que va 0-1, el Madrid empata y le dan dos goles en lugar de uno. ¿Alguien se imagina que pudiera pasar esto?".

Un precedente esta Liga

Una de las armas que esgrimirá el Guadalajara en su reclamación es la existencia de un precedente esta misma temporada en el grupo D de la Primera Nacional. Sucedió el 5 de octubre, en la tercera jornada del campeonato, en el duelo entre el KH-7 Granollers y el La Salle Montcada, y que inicialmente se dio por finalizado con un 29-28 para los locales. Los visitantes formularon una alegación porque a menos de diez minutos para el final se contabilizó un gol de más al filial del Granollers.

La decisión del Comité Nacional de Competición fue la de rectificar el resultado del encuentro, dejando sin efecto el que figuraba en el acta, para dar el choque por finalizado con un 28-28. Asimismo, se acordó sancionar a los dos cronometradores del encuentro "por no haber procedido a la revisión y comprobación de los goles marcados", lo que ha provocado "una alteración manifiesta del resultado del encuentro". El castigo fue la pérdida de los derechos de arbitraje y dos meses de suspensión.