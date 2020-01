El Alondras, a romper roca en O Carballiño

Acostumbrado más a sacar puntos fuera que en casa, el Alondras viaja a O Carballiño para enfrentarse al Arenteiro, un rival rocoso, que habitualmente juega con un esquema de 5-3-2 (solo números que diría Menoti) y del que en Cangas se teme sobre todo el campo. El entrenador rojiblanco Pereira es de esa opinión. Afirma que el campo será un aliado más del rival, ya que se hace muy difícil jugar de forma combinativa y hasta los desplazamientos en largo se antojan difíciles. El balón de fútbol se convierte en uno de rugby en este campo del Arenteiro, donde el equipo de O Carballiño tuvo momentos de gloria. Hoy vive pendiente del abismo. Si el Alondras consigue sacar puntos valdrían el doble, ya que ahora mismo es un rival directo. El club cangués juega igual fuera que en casa. Arriesga y busca convertir el partido en un sofocón. Pereira habla de partido complicado, de que se espera que sea igualado, pero que en ese vértigo los rojiblancos encuentren un gol, solo uno más que el contrario, para llevarse los tres puntos. Pereira es un entrenador práctico. Hulle de los cuentos de la posesión en la Tercera División y solo le interesa marcar uno más que el contrario, después ya se verá si el equipo juega o no bonito. No cuenta en esta ocasión con las bajas de Paz por lesión y de Alex y Mauro. Pero cuenta con lo dos nuevos fichajes: el mediocentro Rincón y el delantero Rícar. No adelanta nada. Pero sostiene Pereira _ como lo hacía su homónimo en la novela de Saramago_que se fichó un medio centro porque no lo había y que en esa posición estaban jugando otros de una manera forzada. Lo lógico es que lo pruebe hoy. Afirma que los fichajes de Rícar y Rincón son bien recibidos y que se esperan más. No revela como va a afrontar el partido, ni la táctica. Sí parece conocer bien al contrario, que es de lo que más habla, y espera que el parón navideño no haga mella alguna en sus jugadores.

El Alondras y el Arenteiro se conocen demasiado. No pasan por sus mejores momentos ninguno de los dos, para ambos son años de transición, pero se espera que los Reyes Magos, si es que vienen de Oriente, dejen algún regalo para los de Cangas, aunque sea en esa estación de tren olvidada.