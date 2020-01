El Alondras arranca el año con los fichajes del delantero "Rícar" y del mediocentro Rincón

El Alondras sigue recomponiendo su plantilla para afrontar lo que resta de la temporada con tranquilidad. En este parón navideño firmó al delantero Ricardo Baz Sangineti, " Rícar" y al mediocentro Sergio Rincón. El primero militó en el Choco juvenil, el Chocho, en el ASD Penne 1920 de Pescara (Italia) y esta temporada formaba parte de la plantilla del Arenteiro, donde jugó ocho partidos, tres de ellos como titular. Por su parte, Sergio Rincón jugó en el Areosa Juvenil, en el Pontellas y las tres últimas temporadas militó en el Mondariz de Preferente Sur. Es hermano del también jugador del Alondras, Luismi. También hubo bajas, la de Marcos Novoa, fichado a finales de noviembre pero que no contó para el entrenador rojiblanco. Su salida se une a la del delantero Charles, al que se dio la baja antes de final de año.

Pero la directiva no se conforma y tiene pensado incorporar a un lateral y a otro mediocentro. Y seguirá arañando este mercado de invierno buscando jugadores que completen una plantilla creada para no descender. Son fichajes que tratan de dar estabilidad y hacer que el objetivo se consiga con holgura.

El Alondras ocupa ahora el puesto decimosegundo de la tabla clasificatoria de la Tercera División. Está lejos de los puestos para jugar la fase de ascenso, como hizo la temporada pasada. La directiva quiere tener los pies en el suelo. Sabe que su plantilla es para no pasar apuros, pero no descarta la posibilidad de subir posiciones si se consigue la estabilidad necesaria y que pueden traer estos nuevos fichajes y los que pueden llegar. El Alondras tampoco va a renunciar a nada.

Durante esta temporada el Alondras se caracterizó por la inestabilidad. Conjugó grandes actuaciones con duras derrotas. Se trata de mejorar esta situación, que no haya tanta fluctuación ni en el juego ni en los resultados. El Alondras no está en estado de alarma por mucho que algunos pudieran pensar por su clasificación. La directiva sabe las limitaciones que tiene una plantilla que se configuró tarde, debido precisamente a jugar una dura fase de ascenso. Como diría otro rojiblanco, Simeone, una temporada de transición no significa que haya que renunciar a todo. Los problemas que tuvo el Alondras para fichar también los tuvieron otros equipos que jugaron fases de ascenso. De ahí que sería bueno que desde la Federación se busquen alternativas al actual sistema, que impide que los equipos tengan margen de maniobra suficiente para fichar.

Por otra parte, el Alondras jugará con la Unión Deportiva Somozas el próximo sábado, a las 16,30 horas, en el Campo de O Morrazo, el último partido de la primera vuelta. Adelanta su encuentro para facilitar que el Somozas juegue un partido que tenía aplazado por culpa de los temporales de diciembre.