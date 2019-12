Luceros y Bueu despiden el año con un derbi

Automanía Luceros y Bueu Atlético despiden el año 2019 con un derbi, un partido que a priori se presenta igualado. Los dos conjuntos llegan a esta cita en O Gatañal en una dinámica positiva, empatados a 14 puntos y, sobre todo, motivados para despedir el año con un triunfo. Los cangueses llegan con bajas, pero con la posibilidad de contar con los jugadores que alternan con el primer equipo, mientras que el entrenador de los bueueses en principio tiene a su disposición a toda la plantilla.

El encuentro se jugará a partir de las 18.30 horas en el pabellón de O Gatañal. El técnico del Automanía, Mingo da Cunha, cuenta con las ausencia de Erik y Pousa, además de la baja de larga duración de Yeray Simes. Por su parte, Eloy Villanueva es duda después de no poder jugar los dos últimos choques. La parte positiva para los cangueses es que podrán disponer del concurso de Gayo, Brais y Carlos Vilanova. "Jugar el derbi en casa es un plus, debe tener algo de influencia. Todos los jugadores están muy motivados", apunta Mingos da Cunha. El entrenador de los cangueses destaca la buena línea de su rival de esta tarde. "Es un conjunto que está haciendo las cosas muy bien. Había quien creía a principio de temporada que a estas alturas no estarían en esta posición, pero yo estaba seguro de que sí. El Bueu es un equipo con un ADN muy claro, con mucho juego ofensivo y al ataque", apunta Da Cunha.

Automanía Luceros y Bueu Atlético comparten una filosofía similar, pero con matices importantes. "Es verdad que a los dos equipos nos gusta el juego de ataque, pero ellos tienen más fuerza, altura y lanzamiento exterior gracias a jugadores como Gayo, Brais o Ángel. Nosotros no tenemos esos centímetros, pero sí tenemos velocidad y buena circulación de balón", expone el entrenador bueués, Moncho Curra. El técnico cree que el de esta tarde será un partido igualado y pide a sus jugadores un último esfuerzo. "Es el último partido del año y tenemos que dar todo lo que podamos", afirma. La única duda es la del pivote Eloy, aunque confía en poder contar con él.

Después del triunfo del Bueu ante el Teucro y de la derrota del Automanía ante el Embutidos Lalinense los dos equipos de O Morrazo llegan al derbi completamente igulados, en la sexta y séptima posición con siete triunfos y 14 puntos en sus respectivos casilleros.

Después del duelo de hoy la competición de Primera Nacional para hasta el fin de semana del 11 y 12 de enero, en el que se disputará la última jornada de la primera vuelta del campeonato.