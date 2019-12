Las lesiones hacen mella en el Beluso

Dos puntos de 18 posibles. Ese es el pobre balance de la Cultural Deportiva Beluso en las últimas seis semanas, que le ha llevado a caer hasta la decimosexta posición, con solo cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Después de haber levantado el vuelo con cuatro triunfos en cinco encuentros, los hombres dirigidos por Óscar García se han desplomado nuevamente, pagando muy caras circunstancias como las lesiones que han castigado a una plantilla ya de por sí muy corta.

Las bajas de larga duración de Nacho y Manufre se han unido a un aluvión de lesiones menores y sanciones que han obligado al preparador morracense a tener que recurrir incluso a los cadetes para completar las convocatoria. García no llora por las ausencias pero sí recuerda que "nuestra mejor racha coincidió cuando teníamos a los 19 disponibles entrenando, y nos pusimos en mitad de la tabla".

Ahora, los buenenses han cosechado únicamente dos igualadas frente a Portonovo y Velle y derrotas ante Atios, Villalonga, Porriño y Pontevedra B. "Siempre nos movemos cerca de ganar los partidos, pero ahora mismo no se nos está dando nada a favor. El domingo tuvimos un par de ocasiones para abrir el marcador, y el partido hubiese cambiado, pero no entraron", reflexiona García. La fortuna parece haber dado la espalda a los celestes, Frente al Atios cayeron con dos goles de Joni en el descuento (4-2), ante el Portonovo dispusieron de innumerables ocasiones que no materializaron y ante el Velle encajaron el empate en los últimos instantes.

El entrenador hace autocrítica y pide un mayor esfuerzo a sus hombres. "Hay varios jugadores importantes del equipo que desde hace un mes han bajado su nivel. Y justo nos coincide cuando solo quedamos 14 o 15 disponibles", afirma. Además, apunta que espera más de aquellos refuerzos a los que les dio la alternativa de poder jugar en Preferente. "A mí me da igual a quién poner, quien apriete puede ser titular, y me gustaría dar alguna sorpresa en las alineaciones. Tienen que aprovechar la oportunidad de estar en Preferente, porque a lo mejor no se les vuelve a presentar", razona.

Con todo, Óscar García afirma que "aún estamos claramente a tiempo de salvarnos. Estamos en el camino para recuperar a los hombres importantes y para que los demás echen el resto". El duelo del próximo fin de semana, ante el Arnoia, puede ser determinante para marcar un punto de inflexión.