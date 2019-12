El Automanía, en cuadro, busca la sorpresa en Lalín

El Automanía Luceros buscará protagonizar la que sería sorpresa de la jornada en el partido que esta tarde (18.30 horas, Lalín Arena, con el arbitraje de los asturianos Miranda González y González Iglesias) en su visita al Embutidos Lalinense, líder de la Primera Nacional. A las ausencias ya conocidas de Pablo Castro y Peiró, tras cumplir los diez partidos en los que podían alternar el Frigoríficos con el filial, se unen las de Yeray, Eloy Villanueva y Pousa, este último lesionado en un entrenamiento de esta semana. Además, André Fandiño es duda.

Mingos da Cunha se queda, pues, únicamente con cuatro primeras líneas puros para afrontar este duelo, Brais, Gayo, Ángel y Pepe Camiña, y deberá improvisar soluciones también en su sistema defensivo, algo que no frena su ambición y optimismo. "Nuestra misión es hacerles el partido lo más complicado posible. Si nosotros jugamos bien el partido estará abierto aunque ellos también lo hagan", afirma el preparador.

Da Cunha asume que el rival de esta tarde es uno de los más poderosos de la Liga "y el que mejor juega junto al Calvo Xiria", pero tampoco desdeña el cuerpo a cuerpo en un choque con mucho ritmo. "No me desagradaría, pero sí que me fastidia más el hecho de tener solo cuatro primeras líneas", afirma, antes de definir a los lalinenses como "un equipo que conjuga bien veteranía y juventud, que tiene envergadura y sabe a lo que juega". El choque tendrá tintes especiales para Brais González, que regresa a su casa tras haber fichado en verano por el Cangas.