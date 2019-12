El Frigoríficos cae y deja la salvación a cuatro puntos

El Frigoríficos del Morrazo cayó por 29-24 ante el Atlético Valladolid y cierra la primera vuelta en zona de descenso y a cuatro puntos de la salvación. En una jornada nefasta para sus intereses su derrota ante un rival directo se unió al empate entre Guadalajara y Puerto Sagunto y la victoria del Benidorm ante el Cuenca. Tocará afrontar la enésima remontada en la segunda vuelta de la Liga Asobal.

El conjunto cangués, sin embargo, no ofreció unas malas prestaciones y compitió durante buena parte del encuentro, pero hipotecó sus opciones de puntuar con momentos de desconexión y errores infantiles. Una losa que no le ha permitido sumar un solo punto lejos de O Gatañal en lo que va de temporada.

El inicio fue esperanzador para los de Nacho Moyano, que no solo fueron capaces de mantener el equilibrio sino que incluso manejaron ventajas mínimas en el primer cuarto del partido (5-6, minuto 20). Era claramente un duelo de defensas, pero también de porterías, con Javi Díaz rayando a un nivel muy elevado, y con su homólogo en las filas locales, César Pérez, dándole la réplica con acierto. En ataque los problemas eran más evidentes para el Cangas, que únicamente tenían en Muratovic a un hombre resolutivo. La igualdad se mantenía (8-8, minuto 25), pero la recta final del primer periodo volvió a pasarle factura a los de O Morrazo. Un par de errores y el Atlético Valladolid aceptó el regalo para anotarse un parcial de 4-1 e irse al descanso con la que hasta ese momento era su mayor ventaja (12-9).

En la reanudación los de Óscar Ollero estiraron la goma un poco más (13-9) y obligaron a los cangueses a remar contracorriente, moviéndose en desventajas de dos y tres goles. Un arreón de Rubén Soliño, con dos acciones consecutivas, permitían a los suyos ponerse a un solo tanto (17-16, minuto 42). Era el momento clave del encuentro. Javi Díaz detenía un lanzamiento y el rechace favorecía a Adrián Fernández, que salvaba la situación. Luego dos goles más en un visto y no visto obligaban a Moyano a solicitar tiempo muerto (20-16, minuto 44). Pero, lejos de reaccionar, el Cangas se hundió un poco más (23-17, minuto 49, con nuevo tiempo del preparador madrileño). Los visitantes se la jugaron entonces vaciando portería para atacar siete contra seis. La táctica dio resultado, porque ofensivamente los de O Morrazo encontraban buenas opciones y marcaban, pero en defensa no eran capaces de frenar a los castellanos, en un intercambio de goles que no les favorecía. Al final, el 29-24 deja al Frigoríficos en una delicada situación.