El Alondras, sin zurdos para el encuentro ante el Choco

Con hasta cuatro ausencias obligadas y todas ellas concentradas en una misma zona del terreno de juego. El Alondras afronta el duelo del próximo domingo ante el Choco, sexto clasificado de la Tercera División, con la dificultad añadida de las bajas, que podrían dejar a Pereira sin zurdos disponibles para ese encuentro. Y es que a la baja ya conocida de Pardavila, con un edema óseo, y de Pablo García (acumulación de amonestaciones), podrían unirse las de Iván Pérez y Richi. El veterano Iván se lesionó ante el Pontellas y aún se está recuperando de unos problemas musculares que lo harán ser duda hasta el último momento. Y Richi tiene lo que parece ser una fisura o un edema óseo.

De este modo, Pereira no solo tendrá que recurrir a algún futbolista del equipo juvenil para completar la convocatoria, sino que tendrá que hacer números para improvisar un once. La ausencia de Pablo García es una de las que más preocupa, toda vez que no tiene recambio en una plantilla con solo dos laterales (él y Jesús Varela). El hombre que podría suplirlo -a pesar de encajar más en el perfil de un carrilero- es Pardavila, pero tampoco está disponible. La buena noticia es que tanto Álex Fernández como los dos jugadores convocados con la selección gallega aficionada, Abel y Jesús, están en perfectas condiciones.

A pesar de las dificultades, el preparador del conjunto cangués considera que el parón competitivo le ha venido bien a los suyos, especialmente para recuperar de los esfuerzos a varios futbolistas de los que habían acumulado muchos minutos en el primer tramo de la Liga. "Hemos podido descansar, desconectar un poco y el equipo está con muy buena actitud entrenando", afirma. Ahora toca preparar el duelo contra el equipo que lo precede en la tabla -los redondelanos son sextos y los alondristas séptimos- y que cuenta con cinco puntos de ventaja. Puntuar sería muy importante para darle continuidad al buen resultado obtenido hace quince días en O Morrazo frente al Pontellas.