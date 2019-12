El Moaña apuesta por Rubén Sotelo como nuevo técnico

Esta tarde la plantilla del CD Moaña regresa a los entrenamientos y lo hará con un nuevo técnico. Se trata de Rubén Sotelo, que es el sustituto elegido después de que la directiva cesase a David Pérez Rivada hace 15 días. El club apuesta por lo tanto por un hombre de la casa, pues Rubén Sotelo, de 32 años, dirigía esta campaña al equipo juvenil de Liga Gallega. Natural de la villa, asume el reto de entrenar a la primera plantilla de "su" Moaña, lo que le hace "especial ilusión, pues realicé casi toda mi carrera fuera", explica.

Rubén Sotelo es un técnico con una larga experiencia, incluso en Preferente Autonómica, pese a su corta edad. Con solo 16 años, cuando era juvenil del Moaña, entrenaba a los más pequeños del club. Estuvo siete temporadas en la disciplina del Pontevedra, dirigiendo en dos campañas a su equipo juvenil de División de Honor, al filial en Preferente o incluso como segundo entrenador de la primera plantilla en Tercera División.

Además del Pontevedra B, estuvo otras dos campañas como primer entrenador en Preferente, dirigiendo al Porriño Industrial.

"Conozco bien a la plantilla del Moaña, a Hugo ya lo entrené en Pontevedra, pero tengo la perspectiva desde fuera del vestuario, que siempre es distinta", indica.

Señala que su prioridad ahora es "dinamizar los entrenamientos. Enganchar a los jugadores y crear un modelo de juego con el que se identifiquen". También espera ir recuperando poco a poco a la cantidad de jugadores lesionados que está lastrando al CD Moaña en esta fase del campeonato.

Con el Moaña en novena posición, Rubén Sotelo tiene claro cual debe ser el objetivo: "Lo primero es salvar la categoría. Hasta que no logremos la permanencia no podemos pensar en otra cosa. Calculo que serán necesarios 50 puntos esta temporada", alerta. Entiende que esta campaña la Preferente es una de las de más nivel de los últimos años "con recién descendidos como el Céltiga o el Ribadumia y rivales de tanta entidad como el Atios, el Villalonga o el Cambados. Pero si los jugadores están enganchados no tendremos problemas para salvarnos.

Reconoce que en su estilo de juego le gustan las transiciones rápidas. "Teniendo una idea clara, después hay que adaptarse al plan de cada partido", concluye.