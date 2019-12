Un triunfo y tres derrotas para el Cinania

El Cinania sumó una victoria y tres derrotas en la última jornada de competición. No hubo partidos en División de Honor, donde a las chicas del club cangués les tocaba descansar. En la Tercera Nacional Sur el Cinania Autoescuela perdió en casa 2-4 ante el Cafetería Vilariño. En la Primera Gallega Sur el Cinania Frigoríficos del Morrazo perdió 4-3 ante el Monteferreiros. En la Segunda Gallega Sur el Cinania Multiservicios Contucho ganó 4-3 al Be One Ourense y el Tapería Faro perdió 5-2 ante Ping Pong Vigo-Nigel Webb.