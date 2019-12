Pendientes de la lesión de Iván Pérez

La goleada ante el Pontellas dejó varias noticias negativas en el seno del Alondras. La primera de ellas es la lesión del experimentado centrocampista Iván Pérez. Sufrió un daño muscular en una pierna y tuvo que ser sustituido por Arnosi en el minuto 71 de partido.

El entrenador explica que ayer sería sometido a una ecografía para comprobar si se produjo una rotura o si la lesión tiene menos entidad, aunque se teme que no pueda actuar ante el Choco en el próximo partido.

El que se pierde el siguiente duelo de forma segura es el lateral izquierdo Pablo García, que fue amonestado el domingo y no podrá formar como titular por acumulación de tarjetas amarillas. Reconoce, Pereira, que es una baja sensible, porque se trata de una posición sin recambio natural y obligará al entrenador a reinventar la alineación posicionando en ese lateral a un jugador no especialista.

Los cangueses tienen ahora dos semanas para preparar el próximo duelo con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva.