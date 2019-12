"Estoy orgulloso, no pudimos haber luchado más"

Triste por la derrota pero a la vez contento por el rendimiento ofrecido por los suyos. El técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, manifestó estar "orgulloso" de su equipo, porque "no hemos podido luchar más con lo que teníamos. Hemos peleado hasta el final un encuentro que se nos va por precipitación, por querer". Para él fue determinante un gol de fly anotado por Muratovic anulado por los colegiados y que hubiese supuesto el empate a 23. "Nos hizo daño porque si seguíamos enganchados las fuerzas te duran más", señala.

Los errores ofensivos fueron los que, en su opinión, lastraron al Cangas. "En la primera parte no les dejamos correr, pero en la segunda cometimos muchas pérdidas y sí corrieron", afirma. Sobre el polémico arbitraje subraya que "yo soy Nacho Moyano y solo llevo tres meses en la Asobal. Esto que me ha pasado a mí [recibió una amarilla por hablar con Menduiña y fue excluido por instar a parar el tiempo y devolver el balón a cancha] no pasa con Cadenas, Pasqui u otros".