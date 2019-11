El Frigoríficos busca algo de oxígeno

El Frigoríficos del Morrazo buscará esta tarde (17.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Luis Colmenero y Víctor Rollán) ante el Anaitasuna un triunfo que le permita abandonar las posiciones de descenso y que le sirva de refuerzo anímico tras sus últimos resultados. El conjunto que dirige Nacho Moyano quiere aprovechar la visita de un cuadro pamplonica al que tiene a dos puntos para dar un golpe encima de la mesa y seguir enganchado al nutrido grupo de equipos que conforman la zona media-baja de la Liga Asobal más igualada de los últimos tiempos.

"Es cierto que no estamos en una situación preocupante, pero no podemos permitirnos el lujo de no sumar en casa, y menos en los duelos directos, porque si no acabaremos metidos ahí", razona el entrenador madrileño. Y es que el conjunto cangués afronta la recta final de la primera vuelta en apenas doce días, con enfrentamientos en casa frente a Anaitasuna y Bada Huesca y desplazamientos a Irún y a Valladolid. Cerrar el año con una buena cosecha es el objetivo para poder afrontar con mayor tranquilidad la segunda vuelta del campeonato. "Con nueve puntos nos iríamos bien, teniendo en cuenta que no hemos sido todo lo eficaces que debíamos, dejando escapar tres puntos en casa", señala el técnico, que añade, no obstante, que no hay que hacer un cálculo de puntos a final de temporada porque la igualdad reinante hace muy difíciles las cábalas.

La primera cita de este periplo de cuatro encuentros es hoy frente a un Anaitasuna que no ha respondido a las expectativas inicialmente generadas. "No es un equipo hecho para estar abajo. Tiene una plantilla no sé si para competir por Europa, pero sí para estar mucho más arriba de lo que están, porque tienen presupuesto y jugadores para ello", subraya Moyano, sabedor de las dificultades que encontrarán los suyos ante los de Iñaki Aniz. Eso sí, también es consciente de que ganar hoy significaría meter a un rival en una pelea a la que quizás no esté tan acostumbrado, la de evitar los puestos de descenso. "Cuantos más equipos estén metidos en el ajo, mucho mejor para todos", subraya.

La semana no ha sido la mejor en Cangas, ya que los problemas físicos se le acumulan a la escuadra de Nacho Moyano, especialmente en la primera línea. A la baja ya conocida de David Iglesias, con una fractura del tabique nasal, se ha unido la de Valentin Kuran, que sufrió un golpe en el coxis en el partido de la semana pasada ante el Puente Genil. Pero a ellos se ha unido Tihomir Doder, con un problema de rodilla aún por diagnosticar. Al lateral serbio se le ha practicado una resonancia para conocer el alcance exacto de su lesión pero no se conocerán los resultados hasta la próxima semana.

Entra Ángel Rodríguez

Sin estos tres elementos, el técnico se ha visto obligado a recurrir al filial, y ha llamado a Ángel Rodríguez, que acompañará a Rubén Soliño en la posición de director de juego. Los 16 elegidos son, pues, los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Rubén y Ángel; los laterales Brais, Muratovic, Peiró, Mitic y Gayo; los pivotes Pablo Castro, Cerqueira y Quintas; y los extremos Moisés, Vujovic, Menduiña y Vilanova.