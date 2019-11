El Ghato do Mar se pone en cabeza en solitario

El Ghato do Mar se ha aupado en solitario a la cabeza de la Liga Kenyata de Cangas tras golear al Urban Studio (10-4) y aprovechar la derrota del Os Chetos frente al Tapería O Pelao (0-8) y que el Persianas Morrazo no disputó su encuentro ante el Talleres Alejandro. De este modo, se forma un quinteto perseguidor detrás de él en el que, además de Persianas Morrazo y Os Chetos, entran el Frena Hay Bache (verdugo del Carpintería Metálica Nós), el Cocoon (que sumó ante un A de Pedro que no se presentó) y el Carrera Telecomunicaciones Morrazo (vencedor del Bar Puri). El Talleres Veiga toma aire tras imponerse al Visurbe.

En la zona baja el M-Auto Alimoche goleó al Goma Dous para sumar su primer triunfo de la temporada, algo que también hizo el Peluquería Vanesa Marcos con el Independiente.