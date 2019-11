El Cangas, desbordado en Puente Genil

El Frigoríficos del Morrazo se vio hoy superado y desbordado por el Ángel Ximénez-Puente Genil. El duelo de colistas se resolvió a favor de los andaluces, que con su contundente victoria (35-27) dejan al Cangas como farolillo rojo y toman aire. No obstante, lo peor para los cangueses quizás no sea el resultado. Antes de los diez minutos de juego el central bielorruso Kuran tuvo que abandonar el partido lesionado. El alcance exacto de sus problemas físicos no se conocerá hasta el lunes.

El equipo de Nacho Moyano arrancó mejor que su rival y durante los primeros minutos disfrutó de las que serían sus únicas ventajas, llegando a un 2-4. El cuadro local reaccionó de inmediato y con un parcial de 4-0 dio la vuelta al electrónico para ponerse con un 6-4. Al Cangas no le funcionaba su defensa y al equipo de Paco Bustos le salía todo en ataque, con unos inspirados Xavi Túa y Javi García. De su mano la ventaja local alcanzaría a los seis tantos y al descanso se llegó con un 13-18.

La vuelta a la cancha tras el paso por vestuarios fue demoledora por parte del Puente Genil. A los pocos minutos se colocó con un 21-14 que ponía imposible una remontada canguesa. Esa diferencia fue aumentando hasta llegar a los diez goles (30-20, min.47). Los cordobeses tuvieron fases de juego brillante ante un Cangas al que esta tarde no le salió nada en defensa y que queda en una situación delicada.

Ángel Ximénez-Puente Genil (35): Adi Ahmetasevic; Xavi Túa (6), Pereira (1), Da Silva, Dashko (1), Víctor Alonso (7, 4p), David Estepa (5) -siete inicial-, De Hita (ps), Consuegra (1), Mijatovic (1), Juan Castro (5), Javi García (6), Sergio Barros y Cuenca (2).

Frigoríficos del Morrazo (27): Javier Díaz; Vujovic (3), Rubén Soliño (2), Daniel Cerqueira (3), Menduiña (5, 2p), Muratovic (3) y Mitic (4) -siete inicial-, Forns (ps), Simes (3), Brais González, Quintas (1), Peiró (1), Tihomir Doder, Vilanova, Kuran y Castro (2).

Marcador cada 5 min.: 2-4, 6-5, 11-7, 13-8, 14-11 y 18-13 (descanso), 22-15, 25-18, 29-19, 31-22, 34-24 y 35-27 (final).

Árbitros: Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano Prieto. Excluyeron dos minutos a Da Silva, Cuenca y Nuno Pereira (2), por el Puente Genil, y a Simes, Quintas y Doder por el Cangas.

Incidencias: Partido de la décimo primera jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil ante unos 800 aficionados