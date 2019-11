El Alondras se suelta a domicilio

La victoria ante el Arzúa (3-4) permite al Alondras confirmar su buen rendimiento esta temporada a domicilio, que lo sitúa entre los mejores de la categoría cuando juega fuera de casa. La escuadra que dirige Pereira acumula tres triunfos y un empate en sus seis salidas hasta la fecha, un registro que únicamente superan otros cuatro conjuntos de la Tercera División: el líder Ourense CF y el Choco, que han logrado 13, y Fabril Deportivo y Arosa, que suman 11. Con los mismos números que los rojiblancos se encuentran Compostela y Barco.

Es más, los 10 puntos a domicilio contrastan con los 6 que ha sumado en O Morrazo (con solo un triunfo en seis encuentros), algo a lo que el técnico no halla una explicación clara. "Uno siempre está más cómodo en casa, delante de los tuyos, pero es evidente que estamos sacando mejores resultados a domicilio", afirma el preparador cangués, antes de añadir que "jugamos igual, no es algo que podamos achacar a que en casa expongamos más y fuera menos. En estos últimos seis partidos no veo ninguna razón destacable".

Lo más positivo es que el Alondras encadena ya seis jornadas sin conocer la derrota. "Hemos sumado siete de los últimos nueve puntos fuera, y en casa llevamos cuatro partidos sin perder, aunque es cierto que con una victoria y tres empates. En O Morrazo es donde tenemos que mejorar", subraya. La racha adquiere valor gracias al triunfo en Arzúa, "porque queríamos sumar de tres en tres. El resultado pudo haber sido más contundente pero lo importante era ganar". Mientras, el equipo se sitúa en la zona media-alta de la tabla, liderando junto al Arzúa al grupo de equipos perseguidores de los seis primeros.

"El equipo tuvo un comienzo de temporada demasiado duro por el calendario y luego ha llegado una fase en la que tenía que ser protagonista, y hasta ahora no falló. No hemos logrado tantas victorias como nos hubiese gustado, pero tampoco perdió, y compitió en todos los partidos", subraya Pereira. "Estábamos tranquilos, porque sabíamos que las victorias tenían que llegar, porque las tuvimos cerca en las últimas semanas", afirma. Lo importante para él en este momento es marcar distancias con respecto a las posiciones de peligro. "Estamos todos en un pañuelo y ganar no ha cambiado nada. Hay que intentar sumar más para poner distancia con la zona de abajo", razona.

En Arzúa el buen rendimiento de los suyos quedó empañado por los últimos dos goles locales, que maquillaron el marcador final. "Nos adelantamos muy pronto pero entramos en su dinámica de transiciones constantes. Llegó su empate en un penaltito y en la segunda parte ya fuimos muy superiores. Queda una sensación agridulce porque íbamos 1-4 a falta de un minuto", apunta.