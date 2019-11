Tomás Vieito imparte un clínic en el Náutico Rodeira

El windsurfista cangués Tomás Vieito imparte este fin de semana en el Náutico Rodeira un clínic de windsurf que se integra dentro de la campaña de sensibilización en contra de la violencia de género en el ámbito del deporte.

Las jornadas comienzan hoy con una presentación, clases teóricas técnico-tácticas, ejercicios específicos en el agua y los análisis técnicos acompañados de material gráfico. Para mañana está prevista una regata compuesta de cuatro pruebas para las clases Bio Techno 293 (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), Foil Open, Fórmula Windsurf y Raceboard, además de la consiguiente entrega de premios.

Vieito, que compite en RSX y busca su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se ha sumado a esta campaña en la que se quiere transmitir los valores de la igualdad en el deporte.