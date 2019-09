Granollers, un espejo en el que mirarse

Frigoríficos del Morrazo y Fraikin Granollers medirán fuerzas mañana en O Gatañal en un duelo entre dos equipos que este año presentarán una apuesta balonmanística muy similar. Y es que el conjunto vallesano es, tal y como reconoce el entrenador del conjunto cangués, Nacho Moyano, un espejo en el que mirarse. "Obviamente tenemos muchas más similitudes con ellos que con el Guadalajara. El balonmano, como todos los deportes, va por modas y todos tendemos a jugar de forma parecida", señala el técnico madrileño, que añade que "con el Granollers hay similitudes en cuanto al modelo y el estilo de juego".

Eso sí, todavía existen matices diferenciales entre el juego cangués y el catalán, básicamente los que marcan los años de experiencia jugando a lo mismo. "Es nuestra apuesta, pero nos pilla un tanto jóvenes en este proyecto. Aún no tenemos la madurez suficiente como para jugar como ellos", admite Moyano. Eso sí, si la defensa es inherente al ADN del Cangas prácticamente desde su fundación, este año pretende combinarse con la velocidad en el juego, para optar por el contragolpe directo, la segunda oleada o incluso el saque rápido de centro cuando sea necesario. El objetivo es sacar todos los réditos posibles en forma de goles fáciles al buen rendimiento en retaguardia que el conjunto cangués ha tenido en las últimas temporadas.

Eso sí, Moyano sabe que este duelo llega demasiado pronto para que sus sistemas hayan calado por completo en su plantilla. Por eso quiere minimizar riesgos ante una escuadra vallesana que vive mucho de castigar los errores contrarios. "Si atacamos con poca paciencia les daremos mucha vida a ellos por la rapidez que tienen", afirma el preparador, que manifiesta que "a lo mejor no nos conviene ir a un ritmo tan rápido, porque a ellos les viene muy bien. No hay que precipitarse". El ejemplo lo tiene muy reciente, en la final de la Copa Galicia ante el Cisne. "El equipo empezó bien, pero después rotamos y la segunda unidad no encontró la madurez suficiente para atacar en posicional, y les dimos opciones al Cisne", recuerda Moyano.

La consigna, es, pues, ser consistentes en el juego para evitar los altibajos y elaborar bien las acciones tanto para no cometer errores como para castigar defensivamente al rival. Y es que el mayor peligro del Granollers radica en su contraataque. "La meta es que ataquen el posicional el mayor tiempo posible. Así estaremos siempre en partido", señala. Cuando no puede correr, el cuadro dirigido por Antonio Rama recurre de forma casi obsesiva a su mejor elemento, el pivote Adriá Figueras. "Viven mucho de lo que genera él. Habrá que estar muy pendiente de la línea porque correr por detrás de ella es lo que mejor hace", dice, enmarcándolo dentro de un conjunto que "basa su potencial en la segunda línea. Tienen buenos primeras líneas pero no son tan determinantes". Los lanzamientos de Márquez y Antonio García obligarán a estar muy atenta a la defensa del Cangas, pero Moyano destaca incluso por encima de ellos al central Tarrafeta. "Es el más completo, porque hace daño con el uno contra uno y es el que mejor conecta con Figueras en seis metros", advierte.