El estado de la pista de O Gatañal pone en peligro el Frigoríficos-Granollers

La disputa del duelo de este sábado entre Frigoríficos del Morrazo y Fraikin Granollers, correspondiente a la primera jornada de la Liga Asobal, está en el aire. El lamentable estado de la pista de O Gatañal pone en serio peligro que el choque pueda llegar a jugarse, tal y como advierten en el seno del club cangués, donde culpan al Concello de Cangas de la falta de mantenimiento de las instalaciones y le exigen el urgente arreglo de la superficie de juego.

Las deficiencias que arrastra la pista son bastante visibles, con zonas en las que las planchas de taraflex aparecen separadas entre sí y otras en la que la superficie es irregular, poniendo el peligro la integridad de los jugadores. "En estas condiciones parece complicado que nos dejen jugar", apuntan desde la directiva de la entidad canguesa.

Los problemas, según el relato de los responsables del club, vienen de lejos, concretamente desde cuando se instaló la nueva superficie de taraflex. Entonces, señalan, el parqué que lleva en su base no se extendió por debajo de la grada supletoria y se cerró con unos bordes metálicos. Al parecer, el efecto de la humedad provoca que esas tablas hinchen y deshinchen, lo que repercute sobre el taraflex que está encima de ellas. Además, cuando se sustituyó la cubierta del recinto deportivo la pista se inundó, resultando dañada. La situación actual, resumen desde la entidad, "es que el parqué está suelto y se mueve hacia un lado mientras que el taraflex va hacia otro".

Hace un par de temporadas el club procedió a levantar toda la pista para meterle cinta y unir ambas superficies, pero con el paso del tiempo el adhesivo ha perdido efectividad y la pista comienza a separarse de nuevo. En el Cangas se muestran indignados por el hecho de que estas reparaciones de emergencia hayan sido asumidas directamente por el club ante la inoperancia municipal. "Son sus instalaciones, y esto no es tarea nuestra", protestan. La pasada temporada el estado de la pista ya motivó que el club recibiese en marzo (en el partido ante el Barcelona) un apercibimiento federativo para que procediese a su reparación.

"El Concello demuestra que el balonmano le importa muy poco. Nosotros intentamos estar a la altura de la máxima categoría, ellos claramente no lo están", resume la directiva canguesa, que ha insistido en los últimos tiempos en busca de una solución. "Ya no se trata de poder competir o no, se trata de que tal y como está la pista pone en peligro la integridad física de nuestros jugadores, en un partido o en un entrenamiento", señalan, antes de añadir que la entidad cuenta con más de 200 jóvenes practicando el balonmano. Asimismo, denuncian que el concello tampoco ha limpiado la pista en todo el verano, "cuando lo mínimo sería hacerlo una vez por semana".