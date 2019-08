"Sin hacer buena regata mostramos tener opciones"

La Regata Clasificatoria para la Bandera de La Concha dejó un mal sabor de boca general para la delegación gallega, aunque más en algunos casos que en otros. En la prueba femenina el Náutico de Riveira salvó el honor de la comunidad al finalizar en el séptimo mejor tiempo con 11 minutos y 45 segundos. Fue la última en entrar en la gran final. La decepción en femenino fue para el equipo CR Mecos-Coruxo-Isabel, que integra también a remeras de la SD Samertolaméu. Muy por debajo de su nivel habitual, sufrieron incluso una penalización de 10 segundos y no pudieron superar el 15º puesto. El mejor tiempo lo marcó Orio, campeona de la Liga Eusko Tren y que dominó la clasificatoria de principio a fin. En Orio rema la canguesa Vicky Piñeiro.

La tripulación femenina de la SD Tirán la formaron: Nerea Mouzo, Atenea Fontela, Laura Pardo, Jenni Lago, Sofía Freire, Lucía Currás, Cristina González, Sara González, Valeria Suárez, María Álvarez, Antía Freijomil, Laura Veiga, Noa Pombal y Laura Fernández. Sufrieron sobre todo en la ciaboga, tardando en volver a poner en marcha el barco.

En masculino el club gallego que puede salir con la cabeza muy alta es el CR Ares, que marcó el octavo mejor puesto. Pese al sabor agridulce de quedarse a solo 10 segundos de meterse en la final, el campeón de la Liga Galega fue mejor que Cabo de Cruz. Los de Boiro se quedaron fuera de la final en una contrarreloj en la que algunos de sus rivales en ACT marcaron tiempos escandalosamente bajos. Ondarroa dio la sorpresa y fue el más rápido con 10.02, por encima de Orio. Santurtzi, Hondarribia, Kaiku, Urdaibai y Ziérbena son los que se sumarán a la organizadora -Donostiarra- en la finalísima. Mecos también rindió a un nivel altísimo.

La SD Tirán, por su parte, hizo un papel muy ilusionante, de cara a medirse con sus rivales en el playoff de ascenso. Si bien es cierto que los de Moaña siguen muy lejos de Ares, como ocurrió durante toda la liga, pudieron superar a los dos candidatos de la liga vasca (ARC). No en vano Tirán marcó el 13º mejor tiempo de los 23 participantes. Superó a Zarautz en casi 9 segundos y a Deusto en 20 segundos. Solo queda por saber si ambas embarcaciones vascas mostraron todas sus cartas en la prueba de ayer. Con respecto a San Pedro, que participará en el playoff como penúltima de la Liga ACT, Tirán se quedó solo un puesto por debajo y a apenas 5 segundos. Por lo tanto, los moañeses, con muchos remeros jóvenes que debutaban ayer mismo en aguas del cantábrico, demostraron que tienen mucho que decir en la lucha por recupera la máxima categoría del remo. Ares, eso sí, será el gran candidato al ascenso. Los campeones de la Liga Galega le metieron 29 segundos a la SD Tirán.

Los moañeses pararon el cronómetro en 21 minutos y 11 segundos. La tripulación que formó el equipo dirigido por Benjamín Vázquez "Benji" la patroneó Carlos Ríos. Remaron: Anxo Álvarez, Adrián Meira, Nicolás Boubeta, Breixo Docampo, el propio Benji, Samuel Lago, Tomás Toscano, Kevin González, Manu García, Álex Tenorio, Eloy Otero y Daniel Santiago.

Tirán exhibió su mejor nivel en el largo de ida, mientras que en el de vuelta no fue capaz de coger un ritmo alto, perjudicado también por un oleaje superior a un metro de altura al que muchos de sus remeros no están acostumbrados, pues no se enfrentaron en toda la temporada a este tipo de mar.