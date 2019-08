El "Basquet de Rúa" toma la Alameda Nova de Cangas

Las actividades de baloncesto alrededor de las Festas do Cristo, organizadas por el CB Defensores do Morrazo, comenzaron ayer con su parte más amateur y lúdica. Y es que durante buena parte de la tarde las pistas polideportivas de la Alameda Nova de Cangas acogieron los partidos del VI Torneo Basquet de Rúa, que enfrentó a 13 equipos y 58 participantes.

Mañana será el turno de los clubes federados, en el pabellón de Rodeira. A las 19.00 horas arrancará el III All Star Defensores Sub 12, con los jugadores más pequeños. A las 20.00 horas el CB Defensores junior recibirá al CAB Pontevedra para disputar el VIII Torneo de Baloncesto Festas do Cristo.