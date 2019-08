El Alondras se estrena ante el Compostela

El Alondras inicia esta tarde su temporada 2019/2020 de forma oficial y, por lo tanto, también su nuevo proyecto con Alberto Fernández Valladares "Pereira" en el banquillo. Los rojiblancos no tendrán un arranque liguero fácil, ni mucho menos, pues reciben al poderoso Compostela (18.00 horas, en el Campo do Morrazo). El encuentro adelantado será el que dé comienzo a toda la Tercera División. Pereira no podrá contar para la convocatoria con Javi ni con Pardavila por lesión.

El míster advierte de lo duro de la primera contienda. "El Compostela es el máximo favorito a subir o como mucho el segundo. Es un equipo confeccionado para jugar el playoff y tiene una plantilla larga y tan buena que dará igual el once titular por el que apueste el entrenador", indica Pereira. Destaca los refuerzos del conjunto santiagués, pues "todos ellos tienen experiencia en Segunda B o en fases de ascenso a esta categoría". En esta situación se encuentra por ejemplo el central David Soto, que llega del Lorca, el centrocampista Pablo Antas que llegó al Compostela desde el Rápido de Bouzas o Baleato, ex del Bergantiños. También alerta Pereira del delantero Rodri Alonso, que llegó al Compostela también desde el Rápido de Bouzas.

La afición alondrista, en plena semana festiva de Cangas, podrá disfrutar del que sin duda será uno de los grandes encuentros de la temporada y presenciar en primera línea las evoluciones de los nuevos jugadores de una plantilla muy renovada, y de la que salieron al menos seis efectivos de los habituales titulares en la última temporada. El portero Ayoub; los defensas Javi y Arnosi; los centrocampistas Cora, Richi y Luismi y el delantero Charles son las novedades, junto al mediocentro ascendido del juvenil Álex Fernández.