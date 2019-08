A por la tercera consecutiva

El Alondras Club de Fútbol inauguró ayer, por todo lo alto, su proyecto 2019/2020, con muchos cambios empezando por el técnico, Alberto Fernández Valladares "Pereira". Durante la presentación, y pese a advertir de la necesidad de asentar el nuevo proyecto, salió a relucir una y otra vez la gran obsesión de la entidad, el ascenso a Segunda B. Después del hito de enlazar dos fases de ascenso consecutivas, muchos de los que tomaron los micrófonos prometieron luchar por la tercera. El capitán, Mauro, se dirigió al público presente para recordar los "dos años increíbles que hemos vivido" y para prometer que seguirán "peleando por llevar al club a Segunda B, que es en donde se merece estar".

El nuevo técnico, Pereira, señaló que "o listón está moi alto" pero prometió que "por gañas, traballo e ilusión non vai ser". Conjuró a la afición para apoyar al equipo desde este mismo sábado "porque sabemos que cada partido vai ser unha final".

El presidente, Luis Guimeráns, puso en valor la cantera "onde se reflexa o traballo do Alondras" y reconoció estar "ilusionado coa opción dunha terceira fase de ascenso". Rompió la tónica de los discursos para recordar que este año puede haber un relevo en la presidencia y pedir a los presentes un esfuerzo por encontrarle a un sustituto "porque xa me toca descansar, despois de 24 anos á fronte do clube".

La puesta de largo del Alondras sirvió para presentar, uno por uno, a todos los jugadores de las 12 plantillas de la entidad, que suman unos 240 jugadores en total desde prebenjamín hasta el club de Tercera División. La speaker, Sheila Lorenzo, relató uno por uno las cualidades de todos los jugadores de la primera plantilla. Entre los más aplaudidos, por ejemplo, estuvo el "hombre-gol", Jonás, o el capitán Mauro. El público también demostró su cariño por Iván Pérez "o director da banda e que xa é un cangués máis"; o por el portero Martín "que reúne todos os valores do alondrismo". Aunque sin duda el público se volcó con la presentación de Abel Martínez "que é un fixo en cada aliñación. Leva anos traballando para heroe e sempre bota unha man en defensa". Los jugadores con más trayectoria en la entidad fueron los más aplaudidos, aunque también se demostró mucha expectación ante las nuevas caras.

De Cora, por ejemplo, la speaker aseguró que llega para ser "un dos homes importantes desta temporada", y de Charles destaca su poderío físico en la delantera.

Uno de los momentos más emotivos de todo el acto de presentación fue cuando el capitán se dirigió a todos los canteranos. La base es la parte más importante del club. Os pido que luchéis cada día con respeto a los árbitros y compañeros, y que pongáis esfuerzo", incidió entre aplausos.

A la hora de los discursos de las autoridades también hubo recuerdo para la cantera. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, recordó su trabajo de maestro y agradeció al Alondras "o traballo que fai educando a tantos rapaces para o seu futuro".

Pazos no quiso dejar atrás la oportunidad de apelar directamente al presidente, Luis Guimeráns, para pedirle, con humor, "que este ano cumprades e pasedes o playoff de ascenso. ¡A terceira vai a vencida!", concluyó el regidor.

Curiosa fue la anécdota de Gorka Gómez, diputado provincial, quien recordó su época como futbolista y cómo se jugó un ascenso en la última jornada en el Campo do Morrazo. "Nós marcamos no último minuto, empatamos, e subimos os dous". Recordó que el portero alondrista entonces era Francisco Soliño, actual concejal del PP de Cangas y que estaba también sentado ayer entre las autoridades.

Sin duda uno de los momentos siempre emotivos es el de la entrega de los Premios Sardiñón, que reconoce cada verano a aquellos más implicados en la buena marcha del Alondras. Abel Martínez fue distinguido como el mejor jugador de la pasada temporada. Y Joaquín Refojos como el mejor entrenador de todas las categorías del club. La mejor empresa colaboradora fue la Hamburguesería Vizzio y el premio al mejor aficionado fue para Ramón Iglesias Pereira, que es el socio número 5 de la entidad.

Todos los presentes disfrutaron después de una tirada de fuegos artificiales, con las luces del Campo do Morrazo ya apagadas y con el objetivo de insuflar fuerzas a afición y jugadores ante el inicio de la competición liguera, que será este sábado ante uno de los equipos confeccionados para pelear por el ascenso: el poderoso Compostela. El himno del Alondras sonando por megafonía puso fin a la conjura alondrista.