Ares toca con los dedos el título

Con su victoria en la V Bandeira Illa de Samertolaméu-Concello de Moaña disputada ayer por la mañana en la ensenada de Meira la tripulación del Club de Remo Ares acaricia el título en la Liga Gallega a la espera de que los clubes decidan si la prueba del sábado en A Coruña puntúa o no. De no hacerlo ya serían campeones y en caso de que sí puntúe le valdría con lograr el sábado en A Coruña un sexto puesto (si Tirán lograse la victoria) para certificar el título. Y eso sin olvidar que aún queda pendiente el asunto de la anulación de la regata del 30 de junio con la que los clubes siguen litigando.

Ayer el numeroso público que se acercó a los muelles de Meira pudo disfrutar de un espectáculo magnífico, digno colofón a una competida e intensa Liga Gallega 2019, con la tercera serie donde estaban los cuatro magníficos, Ares, Samertolaméu Oversea, Tirán Pereira y Mecos Isabel. Un duelo de titanes en una competición plena de emoción e intensidad a tope. Los atletas de Ares impusieron un ritmo frenético desde la salida, pero con sus tres directos adversarios muy avisados que no le perdían el ojo. A mitad de regata ya Ares comandabe con su proa abriendo horizontes de victoria con 6 segundos por delante de Samertolaméu, Tirán y Mecos los tres en el mismo segundo. La última ciaboga fue también para Ares, pero su ventaja se había reducido y Samertolaméu navegaba a 3 segundos. Mientras Tirán y Mecos absolutamente iguales doblaban a 7.

La última recta y contra un ligero viento racheado, la lucha se convirtió en batalla a tambor batiente. Ares mantenía su proa en ventaja, pero Samertolaméu con un "regatón" se pegó a la proa de los aresanos y sólo en las paladas definitivas pudo Ares doblegar a Samertolaméu que entró a un barco y Tirán y Mecos, tercero y cuarto a 8 segundos con 81 centésimas a favor de los de O Con que fueron terceros, sobre los mequiños, cuartos.

Por dificultades técnicas la IV Bandera Concello de Mugardos, y última regata de la Liga B, antes del play-off el próximo fin de semana en el Tereresa Herrera de A Coruña, tuvo que celebrarse contrarreloj y el Club Remo Coruxo fue el gran campeón en dura competencia con Esteirana al que superó por apenas cuatro segundos, pero que encumbraron a la tripulación viguesa de O Vao como insuperable vencedor.

Los parciales iban confirmando el gran día de los atletas de Coruxo y también la fortaleza de Esteirana que no cejaba en su lucha con el cronómetro. Cabana Ferrol, el campeón en esta Liga B ponía la máquina a todo vapor, pero la superioridad de vigueses y esteiranos le hacían imposible su esfuerzo. La lucha tremenda fue confirmándose en los parciales y pronosticando la intratable victoria del Club Rempo Coruxo, seguido de la S.D.Esteirana que siempre se mantuvo como un difícil adversario. Más atrás Cabana Ferrol, que no quería perder comba, a pesar de su cómoda ventaja en la clasificación general y que, efectivamente, al final le dio el triunfo y el ascenso directo a la divión A la próxima temporada. Sorprendente el error cometido por la tripulación del CCR.Cesantes que cuando iba en inmejorable posición se fabricó un inmenso error que le llevó a la descalificación. Su errónea virada en una boya prohibida le hizo caer en el último lugar de la serie con cero puntos. Eso sumado al triunfo de Coruxo metió a los vigueses en el play-off para regresar a la División A.

También la final femenina de la II Bandera Reganosa que tenía sede en Mugardos, se disputó por sistema contrarreloj y aqui las chicas de Mecos Coruxo Isabel volvieron por sus fueros y recuperaron su fortaleza y ansias de victoria de regatas anteriores, cuando eran las imbatidas y objeto de superación para sus otras cinco adversarias. Ayer volvieron a confirmar sus grandes virtudes físicas y técnicas y pronto pusieron a su favor los parciales que iba fijando el cronómetro y con una diferencia abrumadora. Al final victoria sin paliativos de las atletas de Mecos Coruxo Isabel que se llevaron la Bandera de Honor y con todos los merecimientos y la Liga Galicia Calidade Femenina.