Pendientes del acta para denunciar a la Liga

El último tramo de la Liga Galega de Traiñeiras tiene una parada esencial en O Morrazo. Se trata de la V Bandeira Illa do Samertolaméu, que se disputa en aguas de Meira este domingo a partir de las 12.00 horas. Con la igualdad máxima en la liga, la atención de los amantes del remo en Galicia está también pendiente de los tribunales. Y es que las directivas de la SD Samertolaméu y de la SD Tirán están ultimando la querella que presentarán contra la Liga y contra los clubes que participaron en la asamblea de la pasada semana en la que decidieron anular la regata de Ares después de que el club local fuese sancionado por el Xuíz Único por una alineación indebida.

Lisardo Pérez, presidente del Samertolaméu, explica que ambos clubes están pendientes de recibir las actas de dicha asamblea antes de presentar la querella, para la que tienen un plazo máximo de 40 días. "Insistimos en reconocer que el CR Ares está en un buen momento a nivel deportivo, pero la normativa hay que cumplirla. No podemos anular las regatas en las que no tenemos el resultado esperado", indica el dirigente de los de Meira. Precisamente esta semana, desde ambos clubes moañeses pusieron en cuestión la seriedad del acta de la polémica asamblea. Aseguran que en el documento no se reflejan "nin que equipos asistiron nin cales non acudiron. Tampouco se fai constancia de que os representantes dalgúns clubes se levantaron antes de votar. Simplemente reflexan que houbo 22 votos entre os favorables, os que votaron en contra e os que se abstiveron". Alegan que votaron 22 de 28 "e nin sequera se recollen os nomes dos representantes de cada clube que acudiu".

Tras la polémica decisión de anular la regata de Ares, los coruñeses se colocaron líderes, aupados también por sus dos triunfos consecutivos en las regatas organizadas por Tirán y por Mecos. Ares suma 85 puntos, la SD Tirán 84, el CR Mecos 82 y la SD Samertolaméu 79.

A falta de solo tres regatas puntuables mañana la Liga Galega llegará a Muros y pasado a Moaña. Con Tirán peleando por alcanzar el primer puesto, el objetivo de la SD Samertolaméu es claramente llevar a cabo una remontada que le permita pelear la última semana, en el Trofeo Teresa Herrera, por uno de los dos primeros puestos que darían acceso al playoff de ascenso a la Liga ACT. Desde Meira reconocen que es muy complicado que recorten los puntos necesarios. Necesitaría un buen resultado en las dos pruebas de este fin de semana y colar a embarcaciones de media tabla entre ellos y sus principales rivales. De todas formas, mientras haya opciones de pelear por el playoff, los de Meira no arrojarán la toalla.

Primera bandera

El domingo, en su casa, la SD Samertolaméu aspira a lograr la primera bandera de la temporada. La competición arrancará a las 12.00 horas con la primera tanda, que integrarán las tripulaciones de Amegrove, Muros y Rianxo. La segunda tanda será a continuación de la primera con Cabo de Cruz, Mera, Bueu y Vilaxoán. Finalmente, en la tanda de honor competirán Samertolaméu, Mecos, Tirán y Ares. Será una prueba marcada de nuevo por el morbo suscitado por las denuncias, que a buen seguro multiplica el esfuerzo de los remeros de los clubes implicados en los líos de los despachos.

El recorrido, desde el muelle de Meira, constará de cuatro largos y tres viradas. Cada club recorrerá 5.556 metros y se repartirán 9.000 euros en premios en función de la clasificación de cada club.

En cuanto a la Liga Galicia Calidade de remo femenino, este domingo al mediodía se celebra en aguas de Mugardos la II Bandeira Reganosa.