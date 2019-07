La SD Tirán disfruta de su momento

Con ilusión pero también con los pies en el suelo. De este modo vive la Sociedad Deportiva Tirán su liderato tras el doble descalabro de Ares el pasado fin de semana, en Vilagarcía de Arousa que permitió a los cangueses cosechar 14 puntos más que la hasta el momento intratable embarcación coruñesa. El error de calle en la entrada en la regata del sábado, y la cuarta plaza en la del domingo (tras tener que remar en la primera tanda) han dado un vuelco clasificatorio del que la tripulación de O Con ha sido la más favorecida. "Yo ya estaba contento porque regata a regata estamos mejorando y acercándonos a ellos. El sábado viramos para el último largo a la par y luego es cierto que nos quitaron tres segundos, pero tuvieron la mala suerte de equivocarse de calle", afirma Benjamín Vázquez, técnico de Tirán.

El preparador de la escuadra moañesa no pierde la perspectiva a pesar de los 58 puntos que suman los suyos por 56 de Mecos, 54 de Samertolaméu y 52 de Ares. "Para ellos esto ha supuesto un importante tropiezo, pero la realidad es que peleando en la misma tanda, a la par, aún no hemos conseguido ganarles", afirma. Eso sí admite que Ares también deberá saber manejarse con la presión, "porque aunque ya compiten de nuevo en la última tanda, saben que no pueden cometer otro error".

Aclara Vázquez que "para nosotros no ha cambiado nada. Nosotros salimos siempre a ganar, otra cosa es que lo consigas. Si luego acabamos primeros o segundos y podemos disputar el playoff de ascenso a la Liga ACT, pues perfecto". Y es que la ambición no está reñida con los objetivos marcados por el club, que son más a medio plazo.

Lo que parece claro es que Tirán está sorprendiendo tras su descenso en una campaña que se presumía de transición y que no iba a estar exenta de dificultades. "Después de diez bajas, de empezar un nuevo ciclo y de tener en el barco a chicos de 18-20 años, la verdad es que el rendimiento está siendo mejor de lo esperado", asegura. Su satisfacción es evidente "porque estamos trabajando bien y mejorando, y más con el nivel de este año, aunque al final no somos seis los equipos que estamos compitiendo arriba, sino cuatro, ya que Vilaxoán y Bueu están algo más atrás". La idea ahora es "intentar estar entre los dos o tres primeros", a sabiendas, eso sí, de que "el objetivo real es formar un equipo y si conseguimos mantener el bloque, podemos tener una buena plantilla para intentar estar arriba de nuevo en dos o tres años".