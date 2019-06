El Alondras se despide del sueño del ascenso

El Alondras se despidió este mediodía del sueño de lograr su primer ascenso a Segunda División B. Los cangueses no pudieron pasar del empate en Portugalete (1-1), pero necesitaban remontar el 1-2 logrado por el conjunto vasco en el campo de O Morrazo hace una semana.

El Alondras comenzó dominando el juego sacando bien el esférico gracias a sus centrales Agujetas y AItor Díaz y a sus mediocentro Iván Pérez y Yahvé. Sin embargo, los cangueses no conseguían generar peligro al no encontrar desborde tanto de los atacantes por el centro como de los laterales en los extremos. El encuentro en la primera mitad fue muy trabado, pese a la intensidad establecida por el conjunto cangués. Los alondristas llevaron peligro merced a varios envíos largos y el Portugalete en varios contragolpes conducidos magistralmente por la banda izquierda del ataque vasco a cargo del extremo David Infante y del lateral Artabe. Aunque alguno de esos centros se paseo por la línea de gol, Unai Rementeria no logró conectar con el esférico.

En la segunda mitad, a los tres minutos de la reanudación, llegó un jarro de agua fría para el Alondras. Un error en el marcaje permite a Axel Serio encarar al meta Nucho y batirle salvando su salida (1-0). Los alondristas necesitaban igualmente dos tantos, aunque ahora para enviar el choque a la prórroga. El míster, Antonio Fernández, movió el banquillo dando entrada a Pardavila por Iván Pérez y al delantero Jonás por Champi, buscando más profundidad y remate. El lateral derecho Varela asumió el protagonismo en los ataques alondristas. En los minutos de aturdimiento tas el gol los cangueses dispusieron de una falta en la frontal de Yahvé qe detiene el portero Jorge Mediavilla y de un disparo a la media vuelta del sueco André, bastante flojo, que ataja también el meta local.

En el minuto 22 de la segunda parte una falta peligrosa para el Alondras acaba con disparo con la zurda de Pardavila, muy desviado por alto. Se produjeron también varios contragolpes locales conducidos sobre todo por Txopi. En un trs para dos el propio Txopi opta por disparar alto.

Gastando su última bala el entrenador del Alondras da entrada a Mauro por Pablo García. El Alondras estaba volcado aunque sin generar peligro y en un contragolpe, en el minuto 39, el equipo jarrillero estuvo cerca de matar la eliminatoria. Un taconazo de Ito dejó a Axel solo delante del guardameta visitante. Cruzó el balón raso y con potencia pero el portero Nucho se estiró abajo firmando una parada de bella factura cuando la grada del campo de La Florida cantaba el gol. Solo dos minutos después, una falta en la frontal del Portugalete, escorada a la derecha, acabó con un golazo de Yahvé ante el que nada pudo hacer Mediavilla (1-1).

El Alondras necesitaba un gol más para enviar el encuentro a la prórroga y el árbitro descontaba cuatro minutos. La tuvieron los cangueses escasos segundos después del empate. Jonás recibió un pase entre líneas y se quedó solo delante del portero Mediavilla. El alondrista picó el esférico con maestría, pero el meta sacó una mano providencial y despejó el balón. André lo intentó en la segunda jugada pero el esférico acabó golpeando en un defensa. La afición de La Florida apretó como no lo había hecho antes, gritando "¡Portu, Portu!". El Alondras aceleró el juego pero no dispuso de ocasiones de peligro en el descuento. Txopi, cuando peor los pasaban los locales, sacó oxígeno forzando una falta en un contragolpe y ralentizando el juego. El partido acabaría con empate a un tanto y dejando al Alondras con la miel en los labios.