Una canguesa, reina de Europa

Era uno de los títulos que todavía se le resistían a esta polifacética deportista canguesa, que combinó durante mucho tiempo el fútbol, el fútbol sala y la que es su gran pasión, el fútbol playa. Heba Bermúdez acaba de proclamarse campeona de la Euro Winners Cup, competición disputada en la localidad lusa de Nazaré con la presencia de los principales equipos del continente. Su equipo, el AIS Playas de San Javier murciano sumó un pleno de victorias para alcanzar la gran final del torneo, en la que decidió el campeonato desde el fatídico punto de penalti.

Recién llegada a Cangas después de una larga semana de competición y de una no menos larga noche de celebración, Heba Bermúdez disfruta ya del título continental conseguido en Nazaré. "Estoy muy contenta", admite tras cuatro participaciones en la Euro Winners Cup en las que ha ido escalando paso a paso hasta subirse a lo más alto del podio. Debutó en esta competición con el Sogesport catalán para alcanzar la séptima plaza, luego fue quinta con el Bala Azul murciano, y el año pasado consiguió la tercera plaza con el AIS Playas de San Javier, con quien esta temporada se ha quitado la espinita y se embolsa el cetro europeo. "Ya tocaba ganar", bromea.

El conjunto murciano es el sucesor en lo más alto del podio del Zvezda ruso, de quien también pudo cobrarse venganza. Las rusas eliminaron a las españolas el año pasado en unas semifinales que dominaban en el marcador (2-0) pero en la que acabaron cediendo ante el cuadro que finalmente fue el campeón. Este año Zvezda y Playas de San Javier cruzaron sus caminos en la eliminatoria de octavos. "Este partido era para nosotras una final, había que ganarlo porque ellas nos quitaron el haber estado en la final del año pasado", señala la veterana jugadora canguesa. Y así fue, aunque no sin sufrimiento (5-4).

Previamente, el conjunto murciano pasó la primera ronda como primero de su grupo tras imponerse con claridad al Red Devils Chojnica polaco (8-0) y a las suizas del BSC Havana Shots Aargau (7-3). Tras los octavos en los que dejaron en la cuneta al anterior campeón llegaron los cuartos, en los que no tuvieron excesivos problemas ante el Djurgardens IF sueco (10-2). Y en semifinales vencieron a otro de los favoritos, el Women Stade de Reims francés (4-1). La competición quiso que hubiese final española, ante el Madrid CFF Women. "Ellas se encerraron atrás y aunque jugamos mejor y tuvimos ocasiones, los goles do daban entrado. Fue muy complicado", afirma. De hecho, recuerda, "en la prórroga en tres minutos enviamos cuatro balones a los palos". Con 3-3 al final del choque, todo se decidió desde el punto de penalti. Y ahí el Playas de San Javier fue mejor, convirtiendo dos lanzamientos por ninguno de su rival.

"Este año había muy buen nivel, con equipos muy reforzados. Las francesas tenían a la portera de Estados Unidos, el Lokrians tenía buen equipo... ", dice. Pero también su escuadra fichó a dos inglesas del Portsmouth, a una francesa y a una mexicana. Quien ya es una fija es la canguesa del equipo.