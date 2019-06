El Alondras sigue en la lucha

El Alondras ya está en la segunda ronda del 'play-off' de ascenso a segunda división B. Lo logró gracias a un encuentro muy serio en el campo del Mensajero. Los cangueses, que partían con la ventaja mínima de la ida, cuajaron una buena primera parte, superando la presión inicial del conjunto canario e impidiendo que los locales trenzasen jugadas limpias. Un resbalón del defensa local Kai acabó con el balón en los pies de Champi, que disparó al palo izquierdo del portero del Mensajero. Fue la ocasión alondrista más clara en la primera mitad.

Los locales pudieron adelantarse en dos jugadas tras sendos rebotes, pero Nucho estuvo muy acertado cubriendo la portería.

Al poco de la reanudación llegaría el gol del Mensajero. Álex, entrando por la banda derecha, recogió un balón largo y marcó de tiro cruzado. Cuando la afición local veía posible remontar la eliminatoria el Alondras mantuvo la calma. Solo 6 minutos después del gol local, Aitor se aprovechó de un error flagrante en el despeje de la defensa local. La pelota le quedó muerta y sin portero hizo el gol que a la postre sería definitivo.

El Mensajero, ya con Piti en el campo armando su juego de ataque, lo intentó sobre todo con centros de Vianney y disparos de Álex, que fue el atacante más incisivo hasta subsustitución. En uno de los contragolpes Champi sufrió una zancadilla dentro del área, que el colegiado no señaló, amonestando al cangués por simulación. En el tramo final el Alondras no consiguió grandes posesiones y el encuentro fue un ida y vuelta. Pero el marcador ya no se movería.

El Alondras conocerá este lunes a su nuevo rival en la lucha por un ascenso que sería histórico.