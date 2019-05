El Alondras busca un gol en La Palma

Marcar un gol. Ese es el objetivo que persigue el Alondras en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de fase de ascenso que lo enfrenta al Mensajero. Lejos de ampararse en la ventaja de 1-0 conseguida el pasado domingo en el campo de O Morrazo, la consigna en la escuadra rojiblanca dista mucho de la de ser un equipo reservón, y la apuesta es la de explotar su juego para marcar y dejar casi sentenciada la eliminatoria.

"Nosotros, dentro de la ventaja que tenemos, queremos ser ambiciosos. Si nos limitamos a defender sufriremos mucho", apunta el entrenador alondrista, Antonio Fernández, que desvela que el plan de partido pasa por hacer que el rival "se sienta lo más incómodo posible, que se desespere porque no encuentra los huecos para hacernos daño". Y a partir de ahí, exhibir juego ofensivo, "intentar crear ocasiones para meter un gol porque eso supondría exigirles a ellos el anotar tres.". Además, recuerda que "todo lo que sea empatar y perder por la mínima salvo con un 1-0 nos vale, y tenemos que aprovecharlo".

Fernández está trabajando esta semana con la misma intensidad el apartado puramente futbolístico y el mental. "Estamos haciendo hincapié en lo que nos vamos a encontrar. Ellos buscarán lo emocional y llevarlo a lo futbolístico para intentar la remontada", asegura el preparador ourensano, que añade que "contarán con el apoyo de su afición, con sus ánimos desde el primer minuto de juego". Esa presión quiere que revierta de forma positiva en los suyos. "Habrá futbolistas que se empequeñezcan en esos ambientes, pero cuando yo jugaba me crecía, que encantaba ver una afición que se vuelca con los suyos", argumenta.

Manejar esa tensión y los nervios será fundamental, y Antonio Fernández apuesta por transformarlo en un plus para el Alondras. "Hemos de lograr que esa ansiedad que pueda haber en los primeros compases o durante el partido se transforme en rendimiento", dice, antes de añadir que "es normal tener esos nervios porque es señal de que estás vivo, pero hay que enfocarlos de modo positivo, no fallar pases, en no cometer errores. El mejor ejemplo fue el encuentro del otro día".

La buena noticia de la semana es que el técnico cuenta por primera vez en mucho tiempo con la totalidad de la plantilla a su disposición. Ronald se ha incorporado a los entrenamientos y el juvenil Javi Hermelo ha hecho lo propio. En Canarias ayer el Mensajero ganó por penaltis la Copa Heliodoro Rodríguez López ante el Atlético Victoria de Preferente.