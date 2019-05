Una veintena de embarcaciones compiten el fin de semana en el Campeonato de España de Trainerillas

La ensenada de Meira acoge este fin de semana la edición número 73 del Campeonato de España de Trainerillas, que organizan de forma conjunta la Federación Española de Remo y la Federación Gallega, con la colaboración de la Sociedad Deportiva Samertolaméu. Un total de 21 embarcaciones, distribuidas en las tres categorías a competición se darán cita en las regatas que ponen el punto y final a la más efímera de las modalidades del remo en banco fijo.

La prueba fue presentada esta mañana en la sede del Samertolaméu en un acto que contó con la presencia del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, junto a la diputada provincial Chelo Besada; la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; el edil moañés Odilo Barreiro; el presidente de la Federación Gallega de Remo, José Manuel Seijas; y el presidente de la SD Samertolaméu, Lisardo Pérez. Lete glosó la importancia del remo como uno de los deportes "máis unidos á tradición e ós costumes do pobo galego", apuntando que las trainerillas son "xunto ós bateis os irmáns pequenos das traíñas, que con elas conforman o tridente do banco fixo do remo". Para el máximo responsable del deporte gallego el hecho de que el municipio de Moaña vuelva a contar con un Campeonato de España de estas características es "unha excelente nova".

La competición arranca el sábado con las eliminatorias, que se disputarán a partir de las 18 horas, dejando las finales para la jornada del domingo. A las 11 horas están previstas las B, mientras que las A se remarán a las 12. En absoluto femenino compiten únicamente cinco tripulaciones, todas ellas gallegas. Son el anfitrión Samertolaméu junto a Náutico Riveira, Regatas Perillo, Club de Remo Mecos y Cabo da Cruz. En juvenil masculino los participantes son el Samertolaméu y el Club do Mar Bueu como representantes morracenses, además de Mecos, Cabo da Cruz y Remo Rianxo, los cántabros de Castro y los vascos de Isuntza, Ziérbena y Pasai Donibane Koxtape. Finalmente en absoluto masculino habrá siete contendientes, que son Cabo de Cruz, Ares, Sociedad Deportiva Tirán, Samertolaméu y Mecos, además de Ziérbena e Itsasoko Ama.

La normativa marca la disputa de dos tandas en cada una de las categorías (cuando sea posible). Pasarán a la final del domingo los dos primeros clasificados de cada tanda además del barco que haga el mejor tiempo de entre los que se ocupen las terceras plazas.