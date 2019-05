David Chapela deja la escuadra canguesa

La de Magí Serra en el banquillo no ha sido la única baja que se ha producido en las últimas horas en el Frigoríficos del Morrazo. El central David Chapela ha comunicado al club que no continuará en sus filas la próxima campaña. Cuestiones laborales y de estudios alejan de Cangas al jugador pontevedrés, que pretende dar prioridad a su futuro profesional y dejar al balonmano en un segundo plano. Chapela maneja una propuesta laboral y quiere realizar un máster para continuar con su formación, dos cuestiones que podría compaginar con la práctica del balonmano en el que será su nuevo equipo.

"Irme de Cangas es una decisión personal que no tiene nada que ver con el aspecto deportivo. Pero quiero empezar a ver las cosas de otra forma, darle más importancia al tema profesional", afirma el jugador, que ha militado dos temporadas en el Cangas logrando la permanencia en ambas.

"Llegué coincidiendo con la salida de jugadores importantes como David García. El año anterior ya se había ido Adrián Rosales... Era un equipo nuevo y yo me siento orgulloso de haber colaborado con dos permanencias y de irme dejando al equipo donde lo encontré", señala. Chapela fichó por el Frigoríficos de la mano de Víctor García, "Pillo", tras una gran campaña en el Cisne. Regresaba así a una Asobal en donde ya había debutado con el Teucro. "Quería volver porque no había salido bien de Pontevedra. En Cangas he estado muy contento", dice.

En el Frigoríficos ha dado buena muestra de su polivalencia, alternando las posiciones de central y lateral, y aportando su granito de arena en defensa. En estas dos campañas en O Gatañal ha firmado un total de 159 goles (82 en la primera de ellas y 77 en la que acaba de finalizar).