Abel Martínez "La clave será mantener la cabeza fría"

Su gol en el último minuto de partido despertó la euforia en el equipo rojiblanco y en las gradas del campo de O Morrazo. El 1-0 con el que el Alondras visitará el domingo al Mensajero es oro puro en una eliminatoria de fase de ascenso y tanto Abel Martínez como el resto de sus compañeros lo saben. El canterano -mediocentro o central en función de las necesidades del equipo- ha anotado uno de los tantos que pueden resultar más importantes de su carrera deportiva y que permite a los suyos afrontar el choque de vuelta con optimismo e ilusión a partes iguales.

Junto a su inseparable Champi -comparten equipo desde alevines- es uno de los últimos productos de la cantera del Alondras. Asentado en el primer equipo desde que cumplió la edad juvenil, Abel Martínez se ha convertido en un auténtico comodín y en uno de los imprescindibles para el técnico rojiblanco, Antonio Fernández.

- ¿Ya ha asimilado el haber marcado un gol tan importante para su equipo?

- Bueno, la verdad es que a día de hoy todavía cuesta un poco creerlo, pero sí.

- Lo cierto es que su tanto hizo justicia a un partido muy completo del Alondras.

- Creo que sí, porque el equipo estuvo muy bien en todas sus líneas, tanto a nivel defensivo como en el plano ofensivo, aunque sí que nos faltó un poco más de velocidad en los últimos metros.

- El Alondras tuvo el control, la posesión y muchas llegadas, pero quizás faltó algo más de claridad en la parte ofensiva.

- Es que ellos se encerraron atrás y entrar por dentro se hacía muy complicado. Nos ofrecían más acciones de centro y remate, y ahí estaban bien plantados, con gente fuerte y que iba bien en el juego aéreo. Eso nos generó dificultades.

- Por encima del buen juego, de la posesión, hay que destacar que minimizaron a un buen equipo como el Mensajero, que parecía un conjunto ramplón.

- Sí, porque sabíamos que ellos a la mínima nos podían generar mucho peligro y por eso teníamos que estar concentrados al cien por cien, sin concederles absolutamente nada.

- En este sentido, supongo que la experiencia del año pasado, cuando acabaron perdiendo el primer encuentro por 0-3 ante el Langreo, les habrá servido.

- Claro, pensábamos que no se trataba solamente de un partido, sino que la eliminatoria son 180 minutos de juego. Lo que no podíamos permitir era ponernos nerviosos, pasara lo que pasara. El objetivo era mantener la portería a cero para no tener que viajar con un hándicap y llegar allí con opciones. Esa era la idea y lo conseguimos.

- Fue un gran encuentro pero solo hecha la mitad del trabajo.

- Sí, aún nos queda la otra mitad. Nos falta mucho.

- Allí les va a esperar un gran ambiente, con una afición muy animosa.

- Su afición también querrá darles aliento y animarlos a la remontada, pero eso no nos tiene que condicionar. Hemos de estar tranquilos, saber lo que hacemos, estar confiados y no entrar al trapo suceda lo que suceda.

- La última acción del partido, con las protestas del técnico del Mensajero, José Antonio Robaina, por no haber echado el balón fuera tras la lesión de Azael, parece orientada a calentar un poco el ambiente para la vuelta.

- Sí se puede ver así, como una especie de llamamiento a su afición, a que aprieten, pero repito que esas cosas no nos deben influir.

- El Alondras deberá ir a hacer su partido.

- La clave será tener la cabeza fría y pensar solo en el verde, porque eso puede distraernos.

- ¿El trabajo de esta semana será más psicológico que meramente futbolístico?

- Sí, posiblemente sea un trabajo más psicológico porque siempre hay nervios, hay que afrontar unos últimos minutos de agobio... Son cuestiones que pueden influir. El trabajo está hecho durante toda la temporada y solo falta rematarlo.

- Al menos no van en busca de una gesta, como el año pasado tras haber perdido 0-3.

- Sí, este año la meta era sacar un buen resultado con la portería a cero y lo logramos.

- Mediocentro toda su vida y cada vez más adaptado a la posición de central...

- Sí, siempre he jugado de mediocentro, pero mi primer año sénior con Jacobo Montes actué de central y estoy cómodo, aprendiendo de la gente con más experiencia a ser mejor futbolista.