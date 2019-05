Abonados a las promociones

Disputar la promoción de ascenso a Segunda Divisiób B se ha convertido en una rutina para Jesús Varela y Óscar Pardavila, futbolistas que acumulan tres presencias en la fase de forma consecutiva (una con el Bouzas y dos con el Alondras). Si la experiencia en este tipo de eliminatorias es un grado, mucho más lo es tener continuidad en las mismas. "Conseguirlo es muy complicado y es fruto de muchas cosas", aseguran, mientras que muestran su ilusión por aplicar lo aprendido en el doble enfrentamiento ante el Mensajero. La primera cita, el domingo a las 18 horas en O Morrazo.

"Somos un amuleto para cualquier equipo, pero tenemos que ir en un pack", bromea Pardavila cuando se le recuerda que junto a Jesús acumula ya tres fases de ascenso de forma consecutiva, una gesta que valora especialmente "porque muy pocos afortunados pueden jugar una promoción, y encima hacer tres seguidas ya es increíble. Además, dos con el Alondras consecutivas, que es algo que no había pasado nunca". Jesús, por su parte, echa la vista atrás y asegura que "para conseguirlo hace falta un cúmulo de cosas. Las cuatro veces que las jugué [la otra fue con el Racing de Ferrol] hubo algo de suerte, pero, sobre todo, había un buen equipo y un buen grupo". Y a nivel personal añade que, a sus 33 años, "mantengo la misma ilusión por ganar que cuando empecé. Ese es mi secreto".

El éxito se saborea más tras una temporada complicada, en la que los cangueses solo ganaron uno de los ocho primeros partidos. "Cuanto más te cuesta más lo disfrutas y este año fue difícil por el mal inicio de temporada", señala el defensa, una afirmación que completa el extremo/carrilero zurdo. "El año pasado nuestro entrenador consiguió hacer una piña, competitividad sin perder el compañerismo. Pero este año tuvimos muchas lesiones al principio y nos vimos abajo. Pensábamos que era ya lo que suele pasar, que un año estás arriba y otro abajo", apunta Pardavila, que destaca el papel de Antonio Fernández en esos momentos. "El míster nos decía que estuviéramos tranquilos, que esto era muy largo y que iríamos para arriba", subraya. Jesús achaca ese deficiente arranque al cansancio, "porque tras jugar el playoff tuvimos poco tiempo de descanso". Y apunta de modo claro la clave de todo: "Incluso en los momentos más complicados seguimos creyendo, no perdimos la esperanza de poder hacer algo bonito, aunque es cierto que costó más de lo normal".

Para Pardavila las dificultades del año "nos han servido de lección. No por haber hecho una temporada buena te van a regalar algo al año siguiente, más bien al contrario, porque fuiste el equipo tapado y ahora todos se motivan para ganarte". El final de Liga lo tiene grabado. "Nada más acabar el partido contra el Bergantiños nos fuimos todos de cena en Cangas. Fue como un premio tras haber estado todo el año peleando". Eso sí, tanto él como Jesús manifiestan que "firmaríamos todos los años estar esas diez primeras jornadas abajo y luego clasificarnos en la última".

Disputar de nuevo la fase de ascenso supone una gesta en la que fue la Tercera División de mayor nivel de las últimas temporadas. "Nosotros hemos merecido ser cuartos, pero también el Choco. Los dos Ourense (CF y UD) han hecho un año muy bueno y tampoco podemos olvidarnos del Barco, que ha estado arriba todo el tiempo. Al Arosa le faltó un poco más de regularidad...Tiene mucho mérito lo que hemos hecho", afirma el veterano defensa.

Ahora aguarda el Mensajero en un sorteo que ha sentado bien a Pardavila, que ya el año pasado apostaba por equipos de fuera del entorno para acumular otras experiencias. "Es bonito jugar contra equipos distintos, de Ligas diferentes y con otras aficiones. Los viajes son algo que te queda para toda la vida. Y para la gente de 20-22 años estos partidos suponen un escaparate", afirma Pardavila, que apunta al rival como un equipo "con mucha afición, que aprieta mucho en su caso. Y es una escuadra que quiere ascender, no disputar un playoff". "Será un viaje distinto porque no te comes ocho horas de autobús, aunque los vuelos y las esperas también te cansas", apunta Jesús, que añade asimismo que "lo importante es que podremos ir todos gracias a los jefes y compañeros de trabajo que han colaborado".

El lateral, que coincidió con el canario Yeray en el Coruxo, aguarda una eliminatoria "muy complicada. Son fuertes en la isla pero nosotros también tenemos nuestras armas. Que gane el mejor, que pase quien se lo merezca". Pardavila, por su parte, afirma que "hay que salir a jugar y tener el día porque en este tipo de eliminatorias se vive de tener buenos momentos. Hay que afrontar el duelo de Cangas sin presión, porque ya sabemos cómo fue el año pasado, que nos enchufaron tres". También comenta que "hay que salir con ganar y llevar la eliminatoria viva a su casa, ir a por todas. Si se puede marcar genial, pero lo importante es no encajar". La experiencia del año pasado es valiosa. "Pensábamos en los primeros 90 minutos y no en que estos duelos son a 180", admite.