Irene Vilaboa deja el banquillo del Bueu

Irene Vilaboa no continuará la próxima temporada en el banquillo del Bueu Atlético. La entrenadora viguesa ha comunicado a la directiva del club su decisión de emprender un nuevo camino profesional después de nueve temporadas en la entidad, lo que la convertía en una de las preparadoras más longevas de la categoría. Vilaboa aún no ha comunicado oficialmente su próximo destino, si bien su trabajo a lo largo de todos estos años en Bueu harán que no le falten ofertas.

La entrenadora viguesa llegó al Bueu Atlético cuando esta escuadra se encontraba en la Primera Autonómica. Después de dos años en esta categoría se produjo el ansiado salto a la Primera Nacional, en donde ha estado otras siete temporadas. Las primeras de ellas fueron de extremo sufrimiento, con una plantilla muy limitada en recursos, y aguardando a las últimas jornadas para conseguir la permanencia. Sin embargo, poco a poco la escuadra buenense se fue afianzando en la categoría para eludir la zona baja y conseguir la salvación de forma cómoda, moviéndose en zonas intermedias de la tabla clasificatoria.

En todo este tiempo, además de la evidente mejoría que ha experimentado el equipo en cuanto a resultados, Vilaboa se ha caracterizado por el trabajo desarrollado con los jóvenes y con la cantera buenense, a la que ha recurrido de forma habitual en sus plantillas. No le tembló el pulso al hacer debutar en Primera Nacional al actual jugador del Frigoríficos del Morrazo David Iglesias cuando este tenía solamente 15 años y en darle confianza hasta que dio el salto a la Liga Asobal.

Otro de sus logros ha estado en la reconversión que ha tenido que asumir con algunos jugadores a causa de las bajas o de la falta de efectivos en la primera línea. De ello pueden dar fe hombres como Gonzalo García, que ha pasado de actuar en el extremo a hacerlo como lateral, o José López, que tuvo que actuar en la primera línea por las necesidades del equipo en varias fases de esta temporada. Anteriormente había apostado por otros jugadores como el extremo Andrés para reconvertirlo en central.

El Bueu Atlético deberá ahora trabajar en la búsqueda de un nuevo técnico para que maneje las riendas del primer equipo, si bien todo parece que quedará a expensas del resultado que arrojen las elecciones del próximo día 30. La directiva que salga de ellas tendrá que ponerse manos a la obra para iniciar un nuevo proyecto con un nuevo inquilino en los banquillos.