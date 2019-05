La temporada en 90 minutos

El Alondras concluye la temporada regular esta tarde en el campo del segundo clasificado, el Bergantiños (18.00 horas en As Eiroas). Los cangueses se juegan culminar toda su brillante temporada, pues deben vencer para asegurarse la cuarta plaza y poder disputar el playoff de ascenso a Segunda División B. Al acecho estarán el Barco, el Ourense CF y el Choco, que aguardan como agua de mayo un tropiezo del Alondras.

Ante la trascendencia del choque el entrenador rojiblanco, Antonio Fernández, ha convocado a todos sus hombres e incluso a los juveniles que más participaron esta temporada con la primera plantilla. De los llamados solo Ronald, por sanción y lesión, tiene asegurado que se quedará fuera de la lista final.

El Bergantiños viene de ganar por 1-3 en Boiro, pero ya no puede acceder al primer puesto que ocupa el Racing de Ferrol, por lo que hoy no se juega nada. Los cangueses esperan que el míster local rote a varios jugadores de su plantilla que están apercibidos de sanción, para reservarlos de cara al playoff. Sin embargo, el entrenador rojiblanco no se fía. "El año pasado ya nos la jugamos aquí, y seguro que querrán revancha. Tenemos que saber que vamos a generar ocasiones y que el premio de vencer es demasiado grande como para desaprovecharlo. Los nervios no nos pueden agarrotar y tenemos que tener en cuenta que el Bergantiños tiene unas individualidades muy importantes arriba. La efectividad de su delantera marca diferencias, por eso no podemos confiarnos en ningún momento", apunta Antonio Fernández.

Desde el cuerpo técnico del Alondras reclaman también el apoyo de la afición y esperan un desplazamiento masivo a Carballo, "porque tener aficionados en una zona de la grada es una referencia que siempre ayuda".